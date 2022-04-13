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Федоров: Путин и его окружение отстали на 100 лет. Цифровое направление курирует ФСБ

 
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Федоров: Они не считают это направление приоритетным
Федоров: Они не считают это направление приоритетным
Фото из личного архива Михаила Федорова

В окружении президента РФ Владимира Путина нет человека, который отвечает за цифровое направление. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Путин и его окружение отстали на 100 лет. Они не считают это направление приоритетным. Курируется все из ФСБ. В операционном управлении, насколько мы понимаем, этого вектора у него нет. У ФСБ есть свои кураторы направления, но вот чтобы рядом с Путиным кто-то занимался этим вопросом – нет. Мы – все-таки не разведывательный орган и делаем выводы на основе открытой информации, но как мы понимаем, все идет из ФСБ и финансируется ФСБ", – отметил министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.

В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: "политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры", которых спонсирует правительство РФ. Большинство представителей второй группы хакеров – военные.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ФСБ, Алеся Бацман, война России против Украины, кибератака, Михаил Федоров
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