Федоров: Путин и его окружение отстали на 100 лет. Цифровое направление курирует ФСБ

Федоров: Они не считают это направление приоритетным Фото из личного архива Михаила Федорова

"Путин и его окружение отстали на 100 лет. Они не считают это направление приоритетным. Курируется все из ФСБ. В операционном управлении, насколько мы понимаем, этого вектора у него нет. У ФСБ есть свои кураторы направления, но вот чтобы рядом с Путиным кто-то занимался этим вопросом – нет. Мы – все-таки не разведывательный орган и делаем выводы на основе открытой информации, но как мы понимаем, все идет из ФСБ и финансируется ФСБ", – отметил министр.

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