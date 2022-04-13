Федоров: Путин и его окружение отстали на 100 лет. Цифровое направление курирует ФСБ

"Путин и его окружение отстали на 100 лет. Они не считают это направление приоритетным. Курируется все из ФСБ. В операционном управлении, насколько мы понимаем, этого вектора у него нет. У ФСБ есть свои кураторы направления, но вот чтобы рядом с Путиным кто-то занимался этим вопросом – нет. Мы – все-таки не разведывательный орган и делаем выводы на основе открытой информации, но как мы понимаем, все идет из ФСБ и финансируется ФСБ", – отметил министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.
В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: "политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры", которых спонсирует правительство РФ. Большинство представителей второй группы хакеров – военные.