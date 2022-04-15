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15 апреля, 2022
 
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Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Уиллимон отметил, что в России "очень много дезинформации"
Уиллимон отметил, что в России "очень много дезинформации"
Фото: ЕРА

Американский драматург, сценарист американского сериала "Карточный домик" Бо Уиллимон прибыл в Украину, чтобы снять документальный фильм о совершенных российскими оккупантами преступлениях в Буче Киевской области. Об этом 15 апреля сообщили на официальной странице в Facebook Бучанского горсовета.

"В Буче снимут документальный фильм. Уиллимон приехал в Украину, чтобы собрать материал о зверствах россиян в Киевской области. Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев и героическом сопротивлении украинского народа", говорится в сообщении.

В комментарии "Обрзревателю" Уиллимон рассказал, что намерен показать в своем фильме, как украинцы выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта.

"Мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное воздействие, – сказал американец.  Я думаю, когда люди выбирают, нападать ли на других людей с такой яростью, – это самое плохое проявление человечества, противозаконное вторжение. Однако очень вдохновляет то, как жители Бородянки уже приводят в порядок и восстанавливают свой город: ты видишь, как люди очищают улицы, ты видишь, как бригады строителей разбирают завалы, как люди вместе пытаются делать ремонт. На въезде в город мы видели двухкилометровую очередь из машин людей, которые пытаются вернуться домой. Среди этого опустошения есть надежда и вдохновение так же, как и у самих украинцев".

Обращаясь к населению РФ, Уиллимон отметил, что в России "очень много дезинформации".

"Людям очень тяжело узнать правду. Если бы россияне смогли узнать, что на самом деле происходит в Украине, они могли бы продемонстрировать такую же смелость, как украинцы, чтобы противостоять этому", – сказал он. 

https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/posts/1851193011753761

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На оккупированных территориях российские военнослужащие совершают военные преступления, заявляют украинские властизападные государства и международные правозащитные организации.

После освобождения Киевской области в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, расстрелы и изнасилования мирных жителей были зафиксированы в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.

В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.

По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой, в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг (инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежду и так далее).

Сейчас происходит первая мировая кибервойна, сказал Федоров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Он сообщил, что в Украины есть данные всех российских военнослужащих, которые обворовывали мирных жителей в Киевской, Черниговской, Сумской областях и отправляли вещи в Россию.

Теги: геноцид, Буча, война России против Украины, Карточный домик, российские оккупанты
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