Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа

"В Буче снимут документальный фильм. Уиллимон приехал в Украину, чтобы собрать материал о зверствах россиян в Киевской области. Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев и героическом сопротивлении украинского народа", –говорится в сообщении.
В комментарии "Обрзревателю" Уиллимон рассказал, что намерен показать в своем фильме, как украинцы выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта.
"Мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное воздействие, – сказал американец. – Я думаю, когда люди выбирают, нападать ли на других людей с такой яростью, – это самое плохое проявление человечества, противозаконное вторжение. Однако очень вдохновляет то, как жители Бородянки уже приводят в порядок и восстанавливают свой город: ты видишь, как люди очищают улицы, ты видишь, как бригады строителей разбирают завалы, как люди вместе пытаются делать ремонт. На въезде в город мы видели двухкилометровую очередь из машин людей, которые пытаются вернуться домой. Среди этого опустошения есть надежда и вдохновение так же, как и у самих украинцев".
Обращаясь к населению РФ, Уиллимон отметил, что в России "очень много дезинформации".
"Людям очень тяжело узнать правду. Если бы россияне смогли узнать, что на самом деле происходит в Украине, они могли бы продемонстрировать такую же смелость, как украинцы, чтобы противостоять этому", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На оккупированных территориях российские военнослужащие совершают военные преступления, заявляют украинские власти, западные государства и международные правозащитные организации.
После освобождения Киевской области в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны.
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, расстрелы и изнасилования мирных жителей были зафиксированы в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.
В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.
По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой, в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг (инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежду и так далее).
Сейчас происходит первая мировая кибервойна, сказал Федоров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Он сообщил, что в Украины есть данные всех российских военнослужащих, которые обворовывали мирных жителей в Киевской, Черниговской, Сумской областях и отправляли вещи в Россию.