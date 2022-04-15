Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа

"В Буче снимут документальный фильм. Уиллимон приехал в Украину, чтобы собрать материал о зверствах россиян в Киевской области. Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев и героическом сопротивлении украинского народа", –говорится в сообщении.

В комментарии "Обрзревателю" Уиллимон рассказал, что намерен показать в своем фильме, как украинцы выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта.

"Мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное воздействие, – сказал американец. – Я думаю, когда люди выбирают, нападать ли на других людей с такой яростью, – это самое плохое проявление человечества, противозаконное вторжение. Однако очень вдохновляет то, как жители Бородянки уже приводят в порядок и восстанавливают свой город: ты видишь, как люди очищают улицы, ты видишь, как бригады строителей разбирают завалы, как люди вместе пытаются делать ремонт. На въезде в город мы видели двухкилометровую очередь из машин людей, которые пытаются вернуться домой. Среди этого опустошения есть надежда и вдохновение так же, как и у самих украинцев".

Обращаясь к населению РФ, Уиллимон отметил, что в России "очень много дезинформации".

"Людям очень тяжело узнать правду. Если бы россияне смогли узнать, что на самом деле происходит в Украине, они могли бы продемонстрировать такую же смелость, как украинцы, чтобы противостоять этому", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)