Энергетики за неделю вернули свет 150 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

Компания делает все возможное, чтобы вернуть свет всем жителям Киевской области до 1 июня, подчеркнули в ДТЭК Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

"С 11-го по 17 апреля электромонтеры ДТЭК возобновляли электроснабжение в 156 населенных пунктах Киевской области. Электроэнергию вернули для 100 954 домов, а также важным объектам инфраструктуры: больницам в Броварах и Ирпене, водоканалам в Буче, Броварах и Иванкове, хлебозаводу и кирпичному заводу в Иванкове, пожарной части в Буче, газораспределительному пункту в селе Плоское Броварского района", – отметили в компании.

Также энергетики вернули свет для 26 тыс. семей в городе Бровары, дома которых были обесточены после очередной ракетной атаки оккупантов.

18 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по возобновлению электроснабжения еще в 35 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов.

Чтобы как можно раньше вернуть свет жителям Киевщины, ремонты сетей помогают выполнять энергетики из Киева, Одесской и Днепропетровской областей. Компания делает все возможное, чтобы вернуть свет всем жителям Киевской области до 1 июня, подчеркнули в ДТЭК. За прошедшую неделю электромонтерам "ДТЭК Донецкие электросети" удалось частично вернуть электроснабжение в 72 населенных пункта Донецкой области, всего энергетики вернули свет в дома 24 252 семей.