ДТЭК и Schneider Electric предоставят украинским энергетикам оборудование для возобновления поставок электроэнергии украинцам

По состоянию на 12 апреля почти 726 тыс. потребителей электроэнергии из более 974 населенных пунктов оставались без света Фото: dtek.com

"Сегодня весь цивилизованный мир объединился для поддержки Украины. Вклад Schneider Electric является важным шагом в создание мощной и системной поддержки Украины в условиях войны. ДТЭК как украинская компания прилагает все усилия, чтобы быть надежным партнером в реализации помощи, которую оказывают международные партнеры", – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По состоянию на 12 апреля почти 726 тыс. потребителей электроэнергии из более 974 населенных пунктов остаются без света и Schneider Electric стремится внести свой вклад в возобновление и поддержание энергоснабжения в домах украинцев, отметили в пресс-службе. Реализация этой миссии будет проходить в тесном партнерстве с компанией ДТЭК, которая имеет хорошо отлаженную логистику и опыт предоставления гуманитарной помощи по всей стране, добавили в компании.

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