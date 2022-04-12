Шахтеры ДТЭК стали донорами крови для защитников Украины

Медики обращаются к шахтерам с просьбой сдать кровь конкретной группы с определенным резус-фактором и предприятия помогают собрать всех готовых помочь Фото: depositphotos.com

"С начала марта коллеги-шахтеры помогают формировать банк крови для больниц Павлограда и Днепра. За последние полтора месяца своей кровью поделились около 200 сотрудников из предприятий "ДТЭК Энерго" в Западном Донбассе. Некоторые из них впервые решились на такой шаг, потому что все понимают, насколько эта помощь необходима для восстановления от ранений, травм или болезней гражданским и военным", – отметил Салеев.

Медики обращаются к шахтерам с просьбой сдать кровь конкретной группы с определенным резус-фактором и предприятия помогают собрать всех готовых помочь.

"В марте – апреле к нам медики обращались с такими просьбами уже трижды. И мы посодействовали. Гордимся нашими коллегами!" – заявил гендиректор "ДТЭК Энерго".



Война России против Украины. Главное (обновляется)