Машиностроительная компания Ахметова открывает производство на западе Украины

"В условиях войны с российскими оккупантами нам удалось оперативно найти альтернативные мощности и частично переместить критически важное для нас производство Corum Group. От оперативной и надежной работы машиностроителей зависит стабильная работа угольных предприятий, а значит, наличие света и тепла в домах украинцев. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечивать энергонезависимость страны, и приближаем нашу победу преданным трудом", – цитирует пресс-служба генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

Специалисты уже начали производство комплектующих для обеспечения непрерывной деятельности шахт "ДТЭК Энерго" и стабильной работы энергосистемы Украины, отметили в компании. В Хмельницком будут производить анкеры и противопожарные трубы – часть продукции Corum Group Дружковского машиностроительного завода. Сейчас машиностроители настроили процесс производства, провели работы по согласованию конструкторской документации и выпустили первые партии анкеров.

Производство запчастей горношахтного оборудования, которое производили на "Corum Свет шахтера", будет распределено на промышленных площадках Волынской области. Все подготовительные работы проведены – первые поставки для нужд шахтеров "ДТЭК Энерго" запланированы уже в мае.