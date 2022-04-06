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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики Одессы приехали на помощь освобожденным городам Киевской области – ДТЭК

Дмитрий Сахарук: Начинаем восстановление основных сетей электроснабжения
Дмитрий Сахарук: Начинаем восстановление основных сетей электроснабжения
Фото: Група ДТЕК / Facebook

Ремонтные бригады компании ДТЭК Рината Ахметова из Одесской области помогают киевским энергетикам возвращать свет в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Мы пригласили наших коллег из Одесской области, энергетики приехали и помогают киевским коллегам. Сейчас пытаемся восстановить там, где можно быстро подать электричество, а также начинаем восстановление основных сетей электроснабжения", – сказал он.

Сахарук добавил, что энергетики ДТЭК начали осматривать повреждения в Буче и Ирпене, и смогут завтра после разминирования перейти к подготовительным работам. По его словам, сейчас в Киевской области обесточены 487 населенных пунктов, это около 147 тыс. потребителей.

"Работы продолжаются, будем это количество уменьшать как можно скорее", – подчеркнул Сахарук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. 

1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии украинскими военными под контроль 28 населенных пунктов вокруг Киева, которые ранее были временно оккупированы российскими войсками.

В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.

Теги: электричество, Киевская область, ДТЭК, электроснабжение, война России против Украины, Дмитрий Сахарук
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