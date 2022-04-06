Энергетики Одессы приехали на помощь освобожденным городам Киевской области – ДТЭК

"Мы пригласили наших коллег из Одесской области, энергетики приехали и помогают киевским коллегам. Сейчас пытаемся восстановить там, где можно быстро подать электричество, а также начинаем восстановление основных сетей электроснабжения", – сказал он.
Сахарук добавил, что энергетики ДТЭК начали осматривать повреждения в Буче и Ирпене, и смогут завтра после разминирования перейти к подготовительным работам. По его словам, сейчас в Киевской области обесточены 487 населенных пунктов, это около 147 тыс. потребителей.
"Работы продолжаются, будем это количество уменьшать как можно скорее", – подчеркнул Сахарук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии украинскими военными под контроль 28 населенных пунктов вокруг Киева, которые ранее были временно оккупированы российскими войсками.
В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.