ДТЭК Ахметова частично возобновил электроснабжение еще 11 населенных пунктов в освобожденной от оккупантов Киевской области

Энергетики приступают к восстановлению исключительно с разрешения Вооруженных сил Украины, подчеркнули в ДТЭК Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

"В течение 5 апреля полностью или частично удалось возобновить электроснабжение для 2725 семей в 11 населенных пунктах Киевской области. В частности, в Броварском районе в селах Рудницкое и Лукьяновка; в Бучанском районе в селах Личанка, Бузова, Петрушки, Шпитьки и поселке Макаров; в Вышгородском районе в селе Демидов", – сообщили в компании.

Сейчас на освобожденной территории работают саперы. Энергетики приступают к восстановлению исключительно с разрешения Вооруженных сил Украины, подчеркнули в ДТЭК.

6 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения еще в 12 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

В Донецкой области за прошедшие сутки возобновлено электроснабжение в двух населенных пунктах Славянского района для почти 6 тыс. домохозяйств, сообщили в пресс-службе.

Всего за минувшие сутки энергетики вернули свет более чем в 8,5 тыс. домов в Донецкой и Киевской областях, которые были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.