Украинская электроэнергия позволяет обеспечить стабильную работу европейской энергосистемы – еврокомиссар

"Украина после синхронизации уже становится важным фактором надежной работы европейской энергосистемы", – сказала Симсон.

Министр энергетики Герман Галущенко убежден, что Украина может помочь европейским странам "спрыгнуть с крючка" российского ископаемого топлива, в том числе благодаря своим подземным хранилищам газа и поставкам электроэнергии.

Галущенко и Симсон обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Украины и Европы.

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкиий отмечал, что начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны.

С 30 марта начались первые тестовые экспортные поставки небольших объемов электроэнергии в Европу. По результатам проведенного аукциона пропускную способность в размере 210 МВт приобрело ООО "Д.Трейдинг" из группы ДТЭК, пишет "Цензор.НЕТ".