Украинская электроэнергия позволяет обеспечить стабильную работу европейской энергосистемы – еврокомиссар

"Украина после синхронизации уже становится важным фактором надежной работы европейской энергосистемы", – сказала Симсон.
Министр энергетики Герман Галущенко убежден, что Украина может помочь европейским странам "спрыгнуть с крючка" российского ископаемого топлива, в том числе благодаря своим подземным хранилищам газа и поставкам электроэнергии.
Галущенко и Симсон обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Украины и Европы.
Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкиий отмечал, что начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны.
С 30 марта начались первые тестовые экспортные поставки небольших объемов электроэнергии в Европу. По результатам проведенного аукциона пропускную способность в размере 210 МВт приобрело ООО "Д.Трейдинг" из группы ДТЭК, пишет "Цензор.НЕТ".
Украина 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Это было запланированное отключение, пресс-служба "Укрэнерго" предупреждала о переходе украинской энергосистемы в изолированный режим: он предусматривался как испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Предполагалось, что эксперимент продлится с 24-го по 26 февраля.
Украина отключила свою энергосистему от энергетических систем Украины и Беларуси в 00.00, еще до начала военного вторжения России.
После начала вторжения Украина попросила о срочной синхронизации с единой энергосетью стран Евросоюза ENTSO-E. 15 марта в ДТЭК сообщили, что Украина успешно прошла технические испытания по синхронизации своей энергосистемы с европейской.