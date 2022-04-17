Энергетики ДТЭК возвращают свет в Броварах, обесточенных из-за вражеских обстрелов 17 апреля

Утром 17 апреля из-за вражеских обстрелов была повреждена одна из высоковольтных подстанций Броварского района. Поэтому без света осталось более 25 тыс. потребителей.

"Специалисты компании за менее чем три часа запитали большую часть клиентов и больницу в Броварах. Пока энергетики делают все возможное для того, чтобы возобновить электроснабжение городского водоканала и всех клиентов до конца дня 17 апреля", – сообщили в ДТЭК.

В компании отметили, что за минувшие сутки возобновили электроснабжение для 7057 семей в 23 населенных пунктах на освобожденной от оккупантов территории Киевской области. В частности, свет был возвращен в населенные пункты Вышгородского района. Также частично удалось подать напряжение в Гостомель, Ирпень, Бучу.

Аварийные бригады ДТЭК продолжают возобновление электроснабжения в населенных пунктах Киевской области, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. 17 апреля запланированы работы еще в 27 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.