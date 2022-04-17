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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК возвращают свет в Броварах, обесточенных из-за вражеских обстрелов 17 апреля

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Аварийные бригады ДТЭК продолжают возобновление электроснабжения в населенных пунктах Киевской области, освобожденных Вооруженными силами Украины
Аварийные бригады ДТЭК продолжают возобновление электроснабжения в населенных пунктах Киевской области, освобожденных Вооруженными силами Украины
Фото: dtek.com

Из-за вражеских обстрелов в Броварском районе 17 апреля была повреждена подстанция, питающая более 25 тыс. жителей Броваров. Энергетики за три часа вернули свет большей части клиентов. Работы по возобновлению электроснабжения планируют завершить до конца дня. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Рината Ахметова.

Утром 17 апреля из-за вражеских обстрелов была повреждена одна из высоковольтных подстанций Броварского района. Поэтому без света осталось более 25 тыс. потребителей.

"Специалисты компании за менее чем три часа запитали большую часть клиентов и больницу в Броварах. Пока энергетики делают все возможное для того, чтобы возобновить электроснабжение городского водоканала и всех клиентов до конца дня 17 апреля", – сообщили в ДТЭК.

В компании отметили, что за минувшие сутки возобновили электроснабжение для 7057 семей в 23 населенных пунктах на освобожденной от оккупантов территории Киевской области. В частности, свет был возвращен в населенные пункты Вышгородского района. Также частично удалось подать напряжение в Гостомель, Ирпень, Бучу.

Аварийные бригады ДТЭК продолжают возобновление электроснабжения в населенных пунктах Киевской области, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. 17 апреля запланированы работы еще в 27 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

Теги: энергетика, Гостомель, ДТЭК, электроснабжение, Бровары, Ирпень, ремонт, Буча, Вышгород
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