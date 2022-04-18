Число погибших в результате обстрела оккупантами Львова возросло до семи человек – глава ОВА

"Сегодня около 8.30 по Львову ударили четыре ракеты. Это были крылатые ракеты воздушного базирования. По предварительной информации, они были выпущены из Каспийского региона. Три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры. Одна – по шиномонтажу. Первый объект – это склады, которые не использовали... Оба объекта разрушены полностью", – написал он.

Козицкий отметил, что в результате попадания ракет произошли пожары, но их уже потушили. Сейчас подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям разбирают завалы.

"К сожалению, есть погибшие. По состоянию на это время известно о семи погибших. Это первые погибшие в результате попадания по Львову. Также известно об 11 пострадавших. Среди них – один ребенок. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. У ребенка незначительные повреждения", – заявил глава ОВА.

Он добавил, что данные о погибших и пострадавших могут меняться.

"Вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства", – заявил Козицкий.

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