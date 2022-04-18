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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число погибших в результате обстрела оккупантами Львова возросло до семи человек – глава ОВА

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Козицкий рассказал подробности утреннего обстрела оккупантами Львова
Козицкий рассказал подробности утреннего обстрела оккупантами Львова
Фото: Максим Козицький / Facebook

Число погибших в результате ракетного обстрела оккупантами Львова возросло до семи человек. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Facebook 18 апреля.

"Сегодня около 8.30 по Львову ударили четыре ракеты. Это были крылатые ракеты воздушного базирования. По предварительной информации, они были выпущены из Каспийского региона. Три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры. Одна – по шиномонтажу. Первый объект – это склады, которые не использовали... Оба объекта разрушены полностью", – написал он.

Козицкий отметил, что в результате попадания ракет произошли пожары, но их уже потушили. Сейчас подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям разбирают завалы.

"К сожалению, есть погибшие. По состоянию на это время известно о семи погибших. Это первые погибшие в результате попадания по Львову. Также известно об 11 пострадавших. Среди них – один ребенок. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. У ребенка незначительные повреждения", – заявил глава ОВА.

Он добавил, что данные о погибших и пострадавших могут меняться.

"Вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства", – заявил Козицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/posts/382031363931439

Контекст:

Козицкий утром сообщил, что оккупанты нанесли четыре удара по Львову сегодня.

Позже он уточнил, что три ракеты попали в объект военной инфраструктуры, а еще одна – в шиномонтаж. 

Ранее было известно о шести погибших и 11 раненых. Также в результате попадания ракеты было повреждено или уничтожено около 40 автомобилей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Максим Козицкий
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