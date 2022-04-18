В результате попадания ракеты в шиномонтаж во Львове погибло шесть человек, повреждены или уничтожены около 40 машин – Садовый

"Одна из ракет попала в гражданский объект – шиномонтаж. Предварительно, погибло шесть человек. 11 ранены, среди них один ребенок. Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей", – написал он.

Садовый добавил, что от ударной волны разбиты окна в отеле поблизости, где живут эвакуированные украинцы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)