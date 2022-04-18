В результате попадания ракеты в шиномонтаж во Львове погибло шесть человек, повреждены или уничтожены около 40 машин – Садовый

"Одна из ракет попала в гражданский объект – шиномонтаж. Предварительно, погибло шесть человек. 11 ранены, среди них один ребенок. Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей", – написал он.
Садовый добавил, что от ударной волны разбиты окна в отеле поблизости, где живут эвакуированные украинцы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий утром сообщил, что оккупанты нанесли четыре удара по Львову сегодня.
Позже он уточнил, что три ракеты попали в объект военной инфраструктуры, а еще одна – в шиномонтаж. В результате попаданий произошли возгорания, их тушение еще продолжается, отмечал он.