Во Львове ракеты попали по объекту военной инфраструктуры и по шиномонтажу, погибло шесть человек – глава ОВА

"По информации воздушного командования "Запад", сегодня утром произошло четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу", – говорится в сообщении.

В результате попаданий произошли возгорания, их тушение еще продолжается.

"Объекты получили существенные повреждения. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о шести погибших и восьми пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок", – написал он.

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