Оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Львова – Подоляк

Подоляк: Сразу пять мощных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре старинного европейского Львова Фото: president.gov.ua

"Сразу пять мощных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре старинного европейского Львова. Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев", – написал он.

Відразу п'ять потужних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі старовинного європейського Львова. Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє «право»... вбивати українців. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 18, 2022

Обновлено. Позже глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что по городу нанесли четыре удара: три – по объекту военной инфраструктуры, один – по шиномонтажу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)