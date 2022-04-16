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ОБЩЕСТВО

Во Львове ко Дню города планируют дерусифицировать улицы – мэр

Во Львове над вопросом переименования улиц работает специальная комиссия, отметил мэр
Во Львове над вопросом переименования улиц работает специальная комиссия, отметил мэр
Фото: Львівська міська рада

Во Львове ко Дню города, который отмечают в начале мая, планируют переименовать улицы, названия которых связаны с РФ. Об этом во время брифинга 15 апреля заявил городской голова Андрей Садовый.

Мероприятие транслировалось на странице мэра Львова в Facebook.

По словам Садового, во Львове над вопросом переименования улиц работает специальная комиссия.

"Эта комиссия совместно с профессурой, с учеными анализирует все названия улиц, которые нам нужно откорректировать. Но это нужно делать с умом. Потому что уже некоторые названия улиц есть по четыре-пять разных вариантов, как они должны называться, – рассказал Садовый. – Мы в мае, в День города, имеем традицию давать новые названия или переименования. Как раз эта рабочая группа к маю закончит свою работу, и мы примем решение. Но не так, чтобы через 5–10 лет снова что-то менять, а чтобы оно было на следующие 100 лет".

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/videos/752128395773305/

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, группа историков, политологов, литературоведов и филологов инициировали переименование более 30 улиц Львова, названных именами российских деятелей, не имеющих ничего общего с городом, а также улиц, названных в честь носителей коммунистических идей и местностей современной России, писал Zaxid.net 7 апреля.

Улицы предлагают назвать в честь выдающихся фигур украинской истории и культуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией", целью которой, по его словам, является "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ "сама делает все, чтобы на территории нашего государства произошла дерусификация".

14 апреля стало известно, что в Ужгороде переименуют 58 улиц, названия которых связаны с деятелями РФ.

Теги: Россия, Львов, Украина, культура, День города, Андрей Садовый, вторжение, история, война России против Украины, переименование, брифинг, улицы, мэр
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