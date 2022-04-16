Во Львове ко Дню города планируют дерусифицировать улицы – мэр

Мероприятие транслировалось на странице мэра Львова в Facebook.

По словам Садового, во Львове над вопросом переименования улиц работает специальная комиссия.

"Эта комиссия совместно с профессурой, с учеными анализирует все названия улиц, которые нам нужно откорректировать. Но это нужно делать с умом. Потому что уже некоторые названия улиц есть по четыре-пять разных вариантов, как они должны называться, – рассказал Садовый. – Мы в мае, в День города, имеем традицию давать новые названия или переименования. Как раз эта рабочая группа к маю закончит свою работу, и мы примем решение. Но не так, чтобы через 5–10 лет снова что-то менять, а чтобы оно было на следующие 100 лет".

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, группа историков, политологов, литературоведов и филологов инициировали переименование более 30 улиц Львова, названных именами российских деятелей, не имеющих ничего общего с городом, а также улиц, названных в честь носителей коммунистических идей и местностей современной России, писал Zaxid.net 7 апреля.

Улицы предлагают назвать в честь выдающихся фигур украинской истории и культуры.

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