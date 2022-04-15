В Ужгороде переименуют 58 улиц, названия которых связаны с деятелями РФ

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Ужгородского горсовета.

Отмечается, что к обсуждению вопроса присоединились также жители города. По итогам заседания было определено 58 улиц, названия которых рекомендуется изменить.

"Сошлись во мнении, что предпочтение при определении новых названий нужно отдавать достойным местным деятелям. Где возможно и уместно – вернуть древние названия, еще до советского периода… Названия в честь героев нынешней войны – в частности, возможно, и городов, территорий – определять после победы", – говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия горсовета предложила провести "широчайшее обсуждение, чтобы все ужгородцы могли предоставить свои предложения".

Анализ изменения названий улиц в рамках декоммунизации будет проведен до следующего заседания комиссии – 22 апреля.

"Окончательное решение, как определено законодательством, принимается решением сессии горсовета после общественных обсуждений, которые с момента их объявления продолжаются два месяца. Специалисты отмечают, что значительных средств для переименования не требуется, речь идет только об изменении табличек", – подчеркнули в городском совете Ужгорода.

В конце марта жители Ужгорода обратились в горсовет с предложением дерусифицировать названия улиц и площадей города. В соответствующем обращении они отметили, что "многие улицы, площади, скверы, переулки города названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусства, которые никоим образом не причастны к Закарпатью и Ужгороду, а значит, являются атавизмом предыдущей политики построения общероссийского и общесоветского культурного пространства".

"В эти дни у нас появляются новые герои, жертвующие своими жизнями за нашу страну. Это их память мы должны увековечить и лелеять. Кроме того, должного уважения заслуживают выдающиеся деятели истории и культуры Закарпатья в частности и Украины в целом, которые в советский период находились под запретом", – говорится в документе.

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