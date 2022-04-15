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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ужгороде переименуют 58 улиц, названия которых связаны с деятелями РФ

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Общий алгоритм переименования улиц был определен на заседании соответствующей комиссии горсовета Ужгорода
Общий алгоритм переименования улиц был определен на заседании соответствующей комиссии горсовета Ужгорода
Скриншот: Ужгородська міська рада. Офіційна сторінка / Facebook

В Ужгороде (Закарпатская область) решили провести переименование улиц, связанных с российскими деятелями, общий алгоритм процесса 14 апреля определили на заседании соответствующей комиссии городского совета.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Ужгородского горсовета.

Отмечается, что к обсуждению вопроса присоединились также жители города. По итогам заседания было определено 58 улиц, названия которых рекомендуется изменить.

"Сошлись во мнении, что предпочтение при определении новых названий нужно отдавать достойным местным деятелям. Где возможно и уместно – вернуть древние названия, еще до советского периода… Названия в честь героев нынешней войны – в частности, возможно, и городов, территорий – определять после победы", – говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия горсовета предложила провести "широчайшее обсуждение, чтобы все ужгородцы могли предоставить свои предложения".

Анализ изменения названий улиц в рамках декоммунизации будет проведен до следующего заседания комиссии – 22 апреля.

"Окончательное решение, как определено законодательством, принимается решением сессии горсовета после общественных обсуждений, которые с момента их объявления продолжаются два месяца. Специалисты отмечают, что значительных средств для переименования не требуется, речь идет только об изменении табличек", – подчеркнули в городском совете Ужгорода.

https://www.facebook.com/100064902481459/videos/3241201506166796/

В конце марта жители Ужгорода обратились в горсовет с предложением дерусифицировать названия улиц и площадей города. В соответствующем обращении они отметили, что "многие улицы, площади, скверы, переулки города названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусства, которые никоим образом не причастны к Закарпатью и Ужгороду, а значит, являются атавизмом предыдущей политики построения общероссийского и общесоветского культурного пространства".

"В эти дни у нас появляются новые герои, жертвующие своими жизнями за нашу страну. Это их память мы должны увековечить и лелеять. Кроме того, должного уважения заслуживают выдающиеся деятели истории и культуры Закарпатья в частности и Украины в целом, которые в советский период находились под запретом", – говорится в документе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией", целью которой, по его словам, является "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ "сама делает все, чтобы на территории нашего государства произошла дерусификация".

8 апреля в Ужгороде демонтировали бюст российскому поэту Александру Пушкину. Соответствующее решение на внеочередном заседании принял местный горсовет.

Теги: литература, Россия, Украина, искусство, Ужгород, культура, горсовет, декоммунизация, война России против Украины, Закарпатская область, переименование, заседание, улицы, обращение, память
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