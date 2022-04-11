"Не может быть и речи ни о какой российской культуре". Мэр Тернополя заявил, что демонтаж памятника Пушкину – только первый шаг

После демонтажа памятника Пушкину жители Тернополя требуют снять в городе памятники, связанные со Второй мировой войной Фото: Сергій Надал / Facebook

"Памятник Пушкину был достаточно спорным объектом уже не первый год. Многие годы продолжались споры между тернополянами – стоит его снести или оставить. До начала агрессии 24 февраля большинство жителей не проявляло активности по демонтажу. Сейчас после тех преступлений, которые совершают российские террористы, после того, когда они обстреливают наши роддома, железнодорожные вокзалы, когда убивают, насилуют женщин, детей, мирное население, однозначно не может быть и речи ни о какой российской культуре", – сказал Надал.

По его словам, "все, что российское, должно быть демонтировано, раз и навсегда вырвано и забыто".

Надал отметил, что власти получили безусловную поддержку от жителей города по этому вопросу.

Демонтаж памятника Пушкину является лишь первым шагом, поскольку жители Тернополя требуют снять в городе также памятники, связанные со Второй мировой войной, сообщил мэр.

Он добавил, что от людей поступают также предложения по переименованию улиц.

"Уже есть петиции, набирающие необходимое количество голосов. Переименование улиц, связанных с героикой Второй мировой войны или российскими культурными деятелями, вынесем на общественное обсуждение", – сказал Надал.

О том, что памятник Пушкину демонтировали в Тернополе, стало известно 9 апреля.

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