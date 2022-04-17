Российские войска разрушили и повредили почти 1900 объектов в Киевской области – глава ОВА

"По предварительной оперативной информации территориальных общин Киевщины, значительные повреждения и разрушения получили 1875 объектов. Из них 546 разрушены полностью, 1329 частично повреждены", – сообщил он.

По словам Павлюка, полностью разрушены 28 многоэтажных домов, 441 частный дом, восемь заведений образования, четыре учреждения здравоохранения, восемь заведений культуры и два спортивных заведения.

Контекст:

Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель и другие населенные пункты были оккупированы российскими войсками.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены тела сотен убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Павлюк пока не советует жителям области возвращаться домой, так как продолжаются работы по разминированию.