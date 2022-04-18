Российские оккупанты за несколько дней завели в Украину 11 БТГр, их общее число достигло 76-ти – Пентагон

По оценкам Пентагона, общее число БТГр оккупантов на юге и востоке Украины достигло 76-ти, что "расширило" возможности оккупантов.

Американские военные отмечают, что каждая БТГр имеет в своем составе до 1000 человек.

В какие именно районы зашли российские военные – информации нет, объяснил представитель Пентагона.

По его словам, оборона Мариуполя отвлекла на себя около 10 БТГр оккупантов. Если Мариуполь будет захвачен россиянами (в этом у Пентагона есть сомнения), то это "высвободит еще почти дюжину батальонных тактических групп", которые можно будет использовать на других направлениях боевых действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины после их изгнания Вооруженными силами Украины, начали появляться на Донбассе.

Генштаб ВСУ отметил 18 апреля, что российские войска завершают создание группировки для наступления на восточном направлении.

Власти призывают всех жителей Донецкой и Луганской областей эвакуироваться, чтобы "переждать обострение, уберечь детей и облегчить ВСУ работу по врагу".

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24 февраля по 18 апреля составляют около 20,6 тыс. человек личного состава, также уничтожены сотни единиц боевой и военной техники противника.