"Два месяца промучился, зато три миллиона". СБУ перехватила разговор оккупанта, который хочет получить ранение ради компенсации

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 20,6 тыс. человек Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Осколок в ногу, два месяца промучился, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона", – сказал российский военный своей жене.

Женщина также не скрывает радости от такой перспективы.

"Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500 и уходим в конкретный отрыв", – мечтает оккупант.

В СБУ, комментируя перехваченный разговор, отметили, что в Украине уничтожены уже более 20 тыс. "российских захватчиков-фантазеров".

"И у оккупанта по аудиозаписи есть очень большие шансы пополнить этот список. Но ведь жена не расстроится – уйдет "в отрыв" без него", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)