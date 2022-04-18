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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты проводят милитаризацию детей, открывая кадетские корпуса в Луганской области – омбудсмен

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На конец 2021 года на временно оккупированной территории Луганской области функционировало 62 кадетских класса
На конец 2021 года на временно оккупированной территории Луганской области функционировало 62 кадетских класса
Фото: Людмила Денісова / Facebook

На оккупированных территориях Луганской области запланировано открытие нескольких кадетских корпусов для милитаризации детей. Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

"Страна-агрессор осуществляет милитаризацию детей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – отметила она.

В частности, в городе Старобельск запланировано открытие крупнейшего на временно оккупированной территории Луганской области казачьего кадетского корпуса на 400 мест. Такое решение было принято в конце марта в Луганске во время расширенного заседания поддержки и развития казачьего компонента в системе образования "ЛНР", подчеркнула омбудсмен.

Кроме того, кадетские корпуса и классы оккупационные власти планируют открывать в Северодонецке и Лисичанске.

По данным Денисовой, на конец 2021 года на временно оккупированной территории Луганской области функционировало 62 кадетских класса, в которых обучалось более 1200 детей, и два кадетских корпуса, в которых обучалось 417 детей.

"Среди выпускников кадетских корпусов уже есть погибшие. В частности, в начале апреля 2022 года во время выполнения "боевых задач" оккупантов погиб Андрей Дегтяренко, выпускник Республиканского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова (Луганск), выпускник 2017 года", – сообщила она.

Омбудсмен подчеркнула, что российская пропаганда вступления в армию гражданского населения на временно оккупированных территориях грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 года. Она попросила Комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушения Россией прав детей в Украине.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/523844105763533

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, Людмила Денисова, Северодонецк, Лисичанск, Старобельск, дети, война России против Украины, ЛНР
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