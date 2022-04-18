Оккупанты уничтожили завод, производивший оборудование для ракетных комплексов "Стугна" и "Корсар"

Один из сотрудников завода, не назвавший имени, рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину предприятие работало еще три-четыре дня.

"И ночью работали, в бомбоубежище работники уходили, когда бомбардировка начиналась... Массированные авиаудары. Пять авиабомб были сброшены на предприятие. Разруха полная. Потом еще "Грады" залетали. Предприятия нет. Город блокирован с северной стороны. Они же подошли со стороны Харькова. Завод расположен в южной части, куда они зайти не могли, пока коллаборанты не показали путь через Донец", – отметил он.

Источник добавил, что на заводе в начале войны работало более тысячи человек. В результате обстрелов никто не пострадал.

"Кто мог выехать [выехал], гумконвой, насколько я помню, был всего однажды (вывезти людей удавалось дважды, 9-го и 10 марта. – Общественное), кто-то им уехал. Кто-то собственным автотранспортом, кто-то из-за волонтеров, кто-то с соседями. Точной статистики у меня нет. Определенная часть в Изюме остается. Сейчас уже из подвалов вышли, из бомбоубежищ, но город контролируется орками, радости у них нет", – рассказал сотрудник.

Он сообщил, что работники, покидая завод, уничтожили документы и оборудование.

"Все, что нужно было уничтожить, уничтожили. Все было сделано в рамках директив, которые нужно выполнять в такое время", – подчеркнул он.