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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты уничтожили завод, производивший оборудование для ракетных комплексов "Стугна" и "Корсар"

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Изюмский приборостроительный завод входит в "Укроборонпром"
Изюмский приборостроительный завод входит в "Укроборонпром"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Во временно оккупированном Россией Изюме Харьковской области остановил работу приборостроительный завод, на котором производили оборудование и оптику для систем управления огнем ракетных комплексов "Стугна" и "Корсар". Об этом 16 апреля сообщило Общественное.

Один из сотрудников завода, не назвавший имени, рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину предприятие работало еще три-четыре дня.

"И ночью работали, в бомбоубежище работники уходили, когда бомбардировка начиналась... Массированные авиаудары. Пять авиабомб были сброшены на предприятие. Разруха полная. Потом еще "Грады" залетали. Предприятия нет. Город блокирован с северной стороны. Они же подошли со стороны Харькова. Завод расположен в южной части, куда они зайти не могли, пока коллаборанты не показали путь через Донец", – отметил он.

Источник добавил, что на заводе в начале войны работало более тысячи человек. В результате обстрелов никто не пострадал.

"Кто мог выехать [выехал], гумконвой, насколько я помню, был всего однажды (вывезти людей удавалось дважды, 9-го и 10 марта. – Общественное), кто-то им уехал. Кто-то собственным автотранспортом, кто-то из-за волонтеров, кто-то с соседями. Точной статистики у меня нет. Определенная часть в Изюме остается. Сейчас уже из подвалов вышли, из бомбоубежищ, но город контролируется орками, радости у них нет", – рассказал сотрудник.

Он сообщил, что работники, покидая завод, уничтожили документы и оборудование.

"Все, что нужно было уничтожить, уничтожили. Все было сделано в рамках директив, которые нужно выполнять в такое время", – подчеркнул он.

Контекст:

Изюмский приборостроительный завод входит в госконцерн "Укроборонпром". На сайте предприятия сказано, что он производит в том числе спецтехнику, микроскопы, оптические детали.

России заявили о "взятии" Изюма еще 24 марта, глава облгосадминистрации Олег Синегубов эту информацию опроверг.

29 марта начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил, что в городе осталось около 20 тыс. человек и бои за Изюм продолжаются.

О захвате Изюма оккупантами Стрельник проинформировал 1 апреля.

Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин писал 13 апреля, что в городе осталось не менее 15 тыс. человек, причем "термин "гуманитарная катастрофа" уже не отображает ужаса ситуации": уже больше месяца нет воды, света, газа, тепла, люди живут в разрушенных домах без окон и дверей, без лекарств, продуктов, гуманитарной помощи и надежды на эвакуацию.

16 апреля в Генштабе сообщили, что РФ сосредоточила возле Изюма более 20 батальонных тактических групп.

В сводках Генштаба и областных властей Изюм давно называют самой горячей точкой в Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, Укроборонпром, Изюм, Харьковская область, эвакуация, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Стугна, работа, госконцерн
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