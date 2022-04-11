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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты нанесли удар по предприятию из Катара в Николаевской области – Ким

По словам Кима, в результате ракетного удара пострадал охранник
По словам Кима, в результате ракетного удара пострадал охранник
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию из Катара, которое находится в Николаевской области. Об этом 11 апреля в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Там два пустых ангара, от разбитого стекла пострадал охранник", – сказал Ким.

Накануне вечером глава ОВА сообщил о мощном взрыве в Николаеве.

Как сообщили изданию "ГОРДОН" в Николаевской ОВА, минувшей ночью было три ракетных удара по Николаеву и области. Предварительно – без жертв. Повреждения, нанесенные объектам инфраструктуры, сейчас устанавливаются. Как уточнили в ОВА, сработала система ПВО, обломки российских ракет попали в лесной массив, из-за чего произошло возгорание. По состоянию на 23.30 10 апреля пожар был локализован.

В Николаевской области расположен морской порт Ольвия, который на правах концессии принадлежит катарской компании QTerminals Olvia.

Российские оккупанты уже наносили удар по порту Ольвия 7 марта. Тогда никто не пострадал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

Оккупанты обстреливали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносили авиаудары. 

16 марта Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". 5 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Николаевской области российских военных не осталось и что они готовятся покинуть Херсон – единственный областной центр, который захватили.

Утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА, в результате которого погибло 36 человек, в том числе секретарь Кима.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким, российские оккупанты, Порт Ольвия
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