Российские оккупанты нанесли удар по предприятию из Катара в Николаевской области – Ким

"Российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Там два пустых ангара, от разбитого стекла пострадал охранник", – сказал Ким.

Накануне вечером глава ОВА сообщил о мощном взрыве в Николаеве.

Как сообщили изданию "ГОРДОН" в Николаевской ОВА, минувшей ночью было три ракетных удара по Николаеву и области. Предварительно – без жертв. Повреждения, нанесенные объектам инфраструктуры, сейчас устанавливаются. Как уточнили в ОВА, сработала система ПВО, обломки российских ракет попали в лесной массив, из-за чего произошло возгорание. По состоянию на 23.30 10 апреля пожар был локализован.

В Николаевской области расположен морской порт Ольвия, который на правах концессии принадлежит катарской компании QTerminals Olvia.

Российские оккупанты уже наносили удар по порту Ольвия 7 марта. Тогда никто не пострадал.

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