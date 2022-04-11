Российские оккупанты нанесли удар по предприятию из Катара в Николаевской области – Ким

"Российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Там два пустых ангара, от разбитого стекла пострадал охранник", – сказал Ким.
Накануне вечером глава ОВА сообщил о мощном взрыве в Николаеве.
Как сообщили изданию "ГОРДОН" в Николаевской ОВА, минувшей ночью было три ракетных удара по Николаеву и области. Предварительно – без жертв. Повреждения, нанесенные объектам инфраструктуры, сейчас устанавливаются. Как уточнили в ОВА, сработала система ПВО, обломки российских ракет попали в лесной массив, из-за чего произошло возгорание. По состоянию на 23.30 10 апреля пожар был локализован.
В Николаевской области расположен морской порт Ольвия, который на правах концессии принадлежит катарской компании QTerminals Olvia.
Российские оккупанты уже наносили удар по порту Ольвия 7 марта. Тогда никто не пострадал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
Оккупанты обстреливали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносили авиаудары.
16 марта Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". 5 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Николаевской области российских военных не осталось и что они готовятся покинуть Херсон – единственный областной центр, который захватили.
Утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА, в результате которого погибло 36 человек, в том числе секретарь Кима.