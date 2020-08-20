"Второй пошел". Криклий сообщил о передаче в концессию порта Ольвия

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, катарская компания QTerminals ежегодно будет платить за концессию украинского порта Ольвия не менее 80 млн грн.

Порт Ольвия, который находится недалеко от Николаева, передан 20 августа в концессию катарской компании. Об этом в Telegram проинформировал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Второй пошел! Только что в онлайн-режиме в присутствии министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти передан в концессию второй морской порт в Украине – специализированный порт Ольвия в Николаеве. Концессионер проекта – мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара – Хамад стоимостью более $7 млрд, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн", – написал он.

По словам министра, за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций.

"Ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год. Концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год", – озвучил Криклий условия сделки.

Он рассказал также, что в порту намерены построить универсальный перегрузочный комплекс, а трудовому коллективу концессионер пообещал в первые шесть лет гарантировать занятость и "надлежащий уровень зарплаты".

"Мы не останавливаемся! Символично, но именно сегодня объявлен старт концессионного проекта в порту Черноморска и уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО (технико-экономического обоснования. – "ГОРДОН") и тендерной документации", – объяснил Криклий.

Первым портом Украины, который был передан в концессию, стал 26 июня Херсонский морской торговый порт. В конкурсе на концессию победила компания "Рисоил-Херсон".

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.