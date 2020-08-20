"Второй пошел". Криклий сообщил о передаче в концессию порта Ольвия

Порт Ольвия, который находится недалеко от Николаева, передан 20 августа в концессию катарской компании. Об этом в Telegram проинформировал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"Второй пошел! Только что в онлайн-режиме в присутствии министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти передан в концессию второй морской порт в Украине – специализированный порт Ольвия в Николаеве. Концессионер проекта – мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара – Хамад стоимостью более $7 млрд, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн", – написал он.
По словам министра, за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций.
"Ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год. Концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год", – озвучил Криклий условия сделки.
Он рассказал также, что в порту намерены построить универсальный перегрузочный комплекс, а трудовому коллективу концессионер пообещал в первые шесть лет гарантировать занятость и "надлежащий уровень зарплаты".
"Мы не останавливаемся! Символично, но именно сегодня объявлен старт концессионного проекта в порту Черноморска и уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО (технико-экономического обоснования. – "ГОРДОН") и тендерной документации", – объяснил Криклий.
Первым портом Украины, который был передан в концессию, стал 26 июня Херсонский морской торговый порт. В конкурсе на концессию победила компания "Рисоил-Херсон".
Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.