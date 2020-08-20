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"Второй пошел". Криклий сообщил о передаче в концессию порта Ольвия

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, катарская компания QTerminals ежегодно будет платить за концессию украинского порта Ольвия не менее 80 млн грн.

Порт Ольвия находится рядом с Николаевом
Порт Ольвия находится рядом с Николаевом
Фото: ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" / Facebook

Порт Ольвия, который находится недалеко от Николаева, передан 20 августа в концессию катарской компании. Об этом в Telegram проинформировал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Второй пошел! Только что в онлайн-режиме в присутствии министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти передан в концессию второй морской порт в Украине – специализированный порт Ольвия в Николаеве. Концессионер проекта – мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара – Хамад стоимостью более $7 млрд, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн", – написал он.

По словам министра, за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций.

"Ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год. Концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год", – озвучил Криклий условия сделки.

Он рассказал также, что в порту намерены построить универсальный перегрузочный комплекс, а трудовому коллективу концессионер пообещал в первые шесть лет гарантировать занятость и "надлежащий уровень зарплаты".

"Мы не останавливаемся! Символично, но именно сегодня объявлен старт концессионного проекта в порту Черноморска и уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО (технико-экономического обоснования. – "ГОРДОН") и тендерной документации", – объяснил Криклий.

Первым портом Украины, который был передан в концессию, стал 26 июня Херсонский морской торговый порт. В конкурсе на концессию победила компания "Рисоил-Херсон".

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Теги: зарплата, инвестиции, Николаев, Катар, Владислав Криклий, сделка, порт
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