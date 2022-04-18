Оккупанты завершили перегруппировку войск для наступления на востоке Украины – Минобороны

"В настоящее время агрессор практически завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет перебрасывания дополнительных российских подразделений", – сказал Мотузяник.
По его словам, оккупанты "завершают создание наступательной группировки". В Изюме (Харьковская область) и его окрестностях зафиксировано наибольшее скопление подразделений войск РФ, уточнил Мотузяник. В том числе и оттуда оккупанты планируют развить наступление на востоке Украины, подчеркнул спикер Минобороны.
Мотузяник также отметил, что количество самолетовылетов российской авиации увеличилось более чем в полтора раза.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой специальной военной операции российских войск в Украине (все это время он отказывается признавать, что РФ развязала на территории Украины войну). Путин заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. В Генштабе ВСУ сообщали 5 апреля, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Согласно данным разведки министерства обороны Великобритании, Краматорск и Константиновка, вероятно, станут целью для российских оккупантов.