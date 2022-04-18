Оккупанты завершили перегруппировку войск для наступления на востоке Украины – Минобороны

"В настоящее время агрессор практически завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет перебрасывания дополнительных российских подразделений", – сказал Мотузяник.

По его словам, оккупанты "завершают создание наступательной группировки". В Изюме (Харьковская область) и его окрестностях зафиксировано наибольшее скопление подразделений войск РФ, уточнил Мотузяник. В том числе и оттуда оккупанты планируют развить наступление на востоке Украины, подчеркнул спикер Минобороны.

Мотузяник также отметил, что количество самолетовылетов российской авиации увеличилось более чем в полтора раза.

Война России против Украины. Главное (обновляется)