Число самолетовылетов российской авиации увеличилось более чем в полтора раза – Минобороны Украины

"Противник не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины. В частности, количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличилось более чем в полтора раза", – сказал он.
По словам Мотузяника, сохраняется угроза применения ракетно-авиационных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины с территории Беларуси.
Представитель Минобороны рассказал, что наиболее интенсивные боевые действия ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах. Изюм и его окрестности – места наибольшего скопления подразделений войск РФ, именно оттуда в том числе оккупанты будут пытаться развить наступление на востоке Украины, отметил Мотузяник.
Он добавил, что в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были освобождены ряд населенных пунктов возле Изюма, но не назвал их.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 апреля российские оккупационные войска нанесли ряд ракетных ударов по территории Украины. В частности, утром военные РФ обстреляли Львов – три ракеты попали в объект военной инфраструктуры, а еще одна – в шиномонтаж. По предварительной информации, они были выпущены из Каспийского региона.
В результате попадания ракеты в шиномонтаж погибли семь человек, также было повреждено или уничтожено около 40 автомобилей. Кроме того, известно об 11 пострадавших, среди них – один ребенок. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, у ребенка незначительные повреждения, рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
18 апреля оккупанты также нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область) и по территории Днепропетровской области.