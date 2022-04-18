Число самолетовылетов российской авиации увеличилось более чем в полтора раза – Минобороны Украины

В результате попадания ракеты в шиномонтаж во Львове погибли семь человек Фото: Максим Козицький / Facebook

"Противник не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины. В частности, количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличилось более чем в полтора раза", – сказал он.

По словам Мотузяника, сохраняется угроза применения ракетно-авиационных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины с территории Беларуси.

Представитель Минобороны рассказал, что наиболее интенсивные боевые действия ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах. Изюм и его окрестности – места наибольшего скопления подразделений войск РФ, именно оттуда в том числе оккупанты будут пытаться развить наступление на востоке Украины, отметил Мотузяник.

Он добавил, что в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были освобождены ряд населенных пунктов возле Изюма, но не назвал их.

Война России против Украины. Главное (обновляется)