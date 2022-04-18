60% ракет, запущенных оккупантами по Днепропетровской области утром 18 апреля, было сбито ПВО – ОВА

"Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области… Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы – нелегкая добыча", – отметил чиновник ОВА.

По словам Резниченко, в результате "утренних "прилетов" пострадало два человека в Синельниковском районе.

"Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели укротили. В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушило железнодорожную инфраструктуру", – уточнил Резниченко в Facebook.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, а в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области, 10 апреля – уничтожили инфраструктурный объект в Днепре, а также совершили повторную атаку на аэропорт в Днепре.

Мэр Днепра Борис Филатов 7 апреля во время брифинга призвал жителей города, которые выехали, пока не возвращаться. Он посоветовал женщинам, детям, пожилым людям и тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре города, уехать из Днепра.