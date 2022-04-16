"Попали "кривыми" ракетами в "стратегический" объект". В Днепропетровской области оккупанты разрушили неработающую птицефабрику – ОВА

На птицефабрике "никого и ничего не было", отметил Резниченко Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Об этом 16 апреля в Facebook сообщил глава Днепропетровской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"У нас два "прилета" в Днепровском районе. Полностью разрушена птицефабрика, которая не работала – там никого и ничего не было, – написал руководитель ОВА. – Вновь орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект".

В Facebook Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области отмечается, что ракетный удар произошел ночью.

"Предприятие полностью разрушено. Это два корпуса, общая площадь которых 8 тыс. м². Рядом с птичником находилась пустая транспортная цистерна из-под аммиака. Утечки аммиака не произошло. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", – добавили в ГСЧС.

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