"Попали "кривыми" ракетами в "стратегический" объект". В Днепропетровской области оккупанты разрушили неработающую птицефабрику – ОВА

Об этом 16 апреля в Facebook сообщил глава Днепропетровской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"У нас два "прилета" в Днепровском районе. Полностью разрушена птицефабрика, которая не работала – там никого и ничего не было, – написал руководитель ОВА. – Вновь орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект".
В Facebook Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области отмечается, что ракетный удар произошел ночью.
"Предприятие полностью разрушено. Это два корпуса, общая площадь которых 8 тыс. м². Рядом с птичником находилась пустая транспортная цистерна из-под аммиака. Утечки аммиака не произошло. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", – добавили в ГСЧС.
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Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, а в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.
Мэр Днепра Борис Филатов 7 апреля во время брифинга призвал жителей города, которые выехали, пока не возвращаться. Он посоветовал женщинам, детям, пожилым людям и тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре города, уехать из Днепра.