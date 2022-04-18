Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску – глава Донецкой ОВА

"Разрушены по меньшей мере восемь жилых домов, образовательный и инфраструктурный объекты", – написал он.
По словам Кириленко, артиллерийские обстрелы по всей линии фронта не прекращались всю ночь – наиболее интенсивный огонь оккупанты вели на Марьинском, Авдеевском и Очеретинском направлениях.
"Пока не зафиксированы жертв среди мирного населения, но повреждены многие жилые дома, кое-где перебиты электро- и газоснабжение, – отметил глава Донецкой ОВА. – Тем не менее, продолжаем эвакуировать людей из прифронтовых населенных пунктов и призываем всех, кто может, выехать в более безопасные регионы".
Мэр Краматорска Александр Гончаренко отметил в Facebook, что оккупанты совершили ракетный обстрел жилых кварталов города.
"Коммунальщики уже работают – убирают последствия", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине (все это время он отказывается признавать, что РФ развязала на территории Украины войну). Путин заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Согласно данным разведки министерства обороны Великобритании, Краматорск и Константиновка, вероятно, станут целью для российских оккупантов.
8 апреля российские оккупационные войска нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщал президент Украины Владимир Зеленский.
В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, уточнили в Офисе генпрокурора.
В результате обстрела вокзала российскими оккупантами погибло 59 человек, семеро из них – дети.
Кириленко отмечал 15 апреля, что после вторжения РФ на подконтрольной Украине территории Донецкой области осталось не более 450 тыс. человек.