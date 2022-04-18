Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску – глава Донецкой ОВА

В результате удара оккупантов по Краматорску разрушены по меньшей мере восемь жилых домов, отметил мэр города Фото: Павло Кириленко / Facebook

"Разрушены по меньшей мере восемь жилых домов, образовательный и инфраструктурный объекты", – написал он.

По словам Кириленко, артиллерийские обстрелы по всей линии фронта не прекращались всю ночь – наиболее интенсивный огонь оккупанты вели на Марьинском, Авдеевском и Очеретинском направлениях.

"Пока не зафиксированы жертв среди мирного населения, но повреждены многие жилые дома, кое-где перебиты электро- и газоснабжение, – отметил глава Донецкой ОВА. – Тем не менее, продолжаем эвакуировать людей из прифронтовых населенных пунктов и призываем всех, кто может, выехать в более безопасные регионы".

Мэр Краматорска Александр Гончаренко отметил в Facebook, что оккупанты совершили ракетный обстрел жилых кварталов города.

"Коммунальщики уже работают – убирают последствия", – написал он.

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