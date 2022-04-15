После вторжения РФ на подконтрольной Украине территории Донецкой области осталось не более 450 тыс. человек – глава ОВА

По словам Кириленко, за 50 дней полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 238 человек Фото: Павло Кириленко / Facebook

"До полномасштабного вторжения Российской Федерации в Донецкой области постоянно проживало 1,86 млн человек. Это без учета внутренне перемещенных, которые были у нас зарегистрированы, но постоянно не проживали. Сейчас в области на подконтрольной украинской власти территории не более 450 тыс. населения вместе с Мариуполем", – отметил Кириленко.

По его словам, по подтвержденным данным, за 50 дней полномасштабного вторжения РФ в области погибли 238 человек, еще 772 получили ранения.

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