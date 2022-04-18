В Минобороны ответили, какое приоритетное оружие Украина ожидает от ЕС

СМИ спросили спикера Минобороны, достаточными ли есть объемы поставок оружия в Украину и какое именно приоритетное вооружение Евросоюз должен предоставить Киеву.

"Прежде всего, речь идет о бронированной технике, средствах противовоздушной обороны, чтобы прикрыть наши города, которые РФ регулярно бомбит ракетами и авиационными ударами", – ответил Мотузяник.

Кроме того, по его словам, Украине "не помешает и другое оружие".

"Это, в частности, средства контрбатарейной борьбы и радиоэлектронной разведки. Мы будем благодарны за любую помощь, которую каждая страна сегодня оказывает украинским защитникам", – подчеркнул Мотузяник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)