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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны ответили, какое приоритетное оружие Украина ожидает от ЕС

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Украине "не помешают" средства контрбатарейной борьбы и радиоэлектронной разведки, отметил Мотузяник
Украине "не помешают" средства контрбатарейной борьбы и радиоэлектронной разведки, отметил Мотузяник
Фото: UkraineMediaCentre Kyiv / Facebook

В войне против РФ Украина нуждается прежде всего в бронированной технике и средствах ПВО. Об этом 18 апреля на брифинге, который транслировался на YouTube-канале UkraineMediaCentre Kyiv, сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

СМИ спросили спикера Минобороны, достаточными ли есть объемы поставок оружия в Украину и какое именно приоритетное вооружение Евросоюз должен предоставить Киеву.

"Прежде всего, речь идет о бронированной технике, средствах противовоздушной обороны, чтобы прикрыть наши города, которые РФ регулярно бомбит ракетами и авиационными ударами", – ответил Мотузяник.

Кроме того, по его словам, Украине "не помешает и другое оружие".

"Это, в частности, средства контрбатарейной борьбы и радиоэлектронной разведки. Мы будем благодарны за любую помощь, которую каждая страна сегодня оказывает украинским защитникам", – подчеркнул Мотузяник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Среди стран Европы, которые согласились передать Украине оружие, есть, в частности, Германия (до массового вторжения РФ в Украину Берлин отказывал в поставках), Великобритания и Чехия.

13 апреля Евросоюз одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.

В перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией, который президент Владимир Зеленский опубликовал 13 апреля в обращении к союзникам, вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Теги: Россия, Украина, оружие, авиация, вооружение, разведка, ПВО, помощь, вторжение, бронетехника, Минобороны, Александр Мотузяник, война России против Украины, Евросоюз, брифинг, ЕС
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