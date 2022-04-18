В Минобороны ответили, какое приоритетное оружие Украина ожидает от ЕС

СМИ спросили спикера Минобороны, достаточными ли есть объемы поставок оружия в Украину и какое именно приоритетное вооружение Евросоюз должен предоставить Киеву.
"Прежде всего, речь идет о бронированной технике, средствах противовоздушной обороны, чтобы прикрыть наши города, которые РФ регулярно бомбит ракетами и авиационными ударами", – ответил Мотузяник.
Кроме того, по его словам, Украине "не помешает и другое оружие".
"Это, в частности, средства контрбатарейной борьбы и радиоэлектронной разведки. Мы будем благодарны за любую помощь, которую каждая страна сегодня оказывает украинским защитникам", – подчеркнул Мотузяник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Среди стран Европы, которые согласились передать Украине оружие, есть, в частности, Германия (до массового вторжения РФ в Украину Берлин отказывал в поставках), Великобритания и Чехия.
13 апреля Евросоюз одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.
В перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией, который президент Владимир Зеленский опубликовал 13 апреля в обращении к союзникам, вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.