Около 20,6 тыс. личного состава, 790 танков, 167 самолетов. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 18 апреля

Оккупанты в войне против Украины потеряли 790 танков Фото: EPA

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".

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