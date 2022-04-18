Бульвар Шоубиз
 
18 апреля, 2022
 
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"Кричи своему Х...йлу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных!" Мозговая обратилась к Киркорову

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мозговая: Фу, какие же они все отвратительные
Мозговая: Фу, какие же они все отвратительные
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 15 апреля в Facebook заявила, что российскому певцу Филиппу Киркорову, призвавшему европейских лидеров помочь освободить "из подвалов СБУ" кума президента РФ Владимира Путина, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" нардепа Виктора Медведчука, не следует обращаться к цивилизованным людям.

"Петушок Золотой Гребешок проснулся и встал на защиту Мертветчука и жены его Аксанны... Двухметровая страза взывает и обращается в Европу... Сиди, курва, в своей каZапии и не сунь пятак к цивилизованным людям! Кричи своему Х...йлу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных! Фу, какие же они все отвратительные. И еще, мразь, я искренне желаю тебе, Филиппок, чтобы ты содрогался от сирен и разрывов снарядов всю свою никчемную жизнь!" – написала она.
https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/2109811935853899

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он был объявлен в розыск, отмечала "Украинская правда".

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины

Марченко опубликовала 13 апреля в YouTube видеообращение к Зеленскому и президенту Турции Раджепу Эрдогану. Она заявила, что Медведчука задержали по личному указанию Зеленского. От президента Украины Марченко потребовала освобождения ее мужа.

Пользователи Facebook поделились сомнениями, что к президентам Украины и Турции обращалась действительно Марченко.

В тот же день стало известно, что Лычаковский суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

16 апреля Марченко записала еще одно видео, адресованное правительству Великобритании, а 17 апреля – наследному саудовскому принцу.

Киркоров с первого дня войны замалчивал нападение РФ на Украину, но после задержания СБУ своего, как он подчеркнул, "старшего друга", Медведчука, публично выступил в его поддержку.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Филипп Киркоров, пленные, война России против Украины, Алена Мозговая, певец, Оксана Марченко
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