Бульвар Шоубиз
 
16 апреля, 2022
 
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Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить Медведчука "из подвалов СБУ"

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Киркоров заявил, что поддерживает свою подругу Марченко
Киркоров заявил, что поддерживает свою подругу Марченко
Фото: fkirkorov / Instagram

54-летний российский певец Филипп Киркоров 15 апреля в Instagram опубликовал пост в поддержку жены кума президента РФ Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука, телеведущей Оксаны Марченко.

Киркоров потребовал от Украины освободить Медведчука.

"Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни – и жизнь моего старшего друга", – написал Киркоров.

Певец обратился к европейским политикам с требованием "немедленно подключиться и вывести из подвалов СБУ всех людей".

"А теперь, европейские политики, посмотрите, что происходит в Украине. Допускаете ли вы, что условно Эммануэль Макрон бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, закроете телеканал Fox News только за то, что там говорят неприятные вещи про вашу политику? Так почему вы допускаете это в Украине?!" – написал он.

Киркоров акцентировал внимание на том, как стал выглядеть Медведчук.

"Не нужно быть следователем, специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком", – написал он. Пост певец сопроводил хештегом "спасите Виктора".

При этом Киркоров проигнорировал факт военной агрессии России против Украины и не выступил против войны. 

Скриншот: fkirkorov / Instagram
Скриншот: fkirkorov / Instagram

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он был объявлен в розыск, отмечала "Украинская правда".

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины

Марченко опубликовала 13 апреля в YouTube видеообращение к Зеленскому и Раджепу Эрдогану. Она заявила, что Медведчука задержали по личному указанию Зеленского. От президента Украины Марченко потребовала освобождения ее мужа.

Пользователи Facebook поделились сомнениями, что к президентам Украины и Турции обращалась действительно Марченко.

Киркоров находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским. За это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.

23 июня 2021 года стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров назвал внесение в список "глупостью", которая только делает его популярнее.

Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что "нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами".

Теги: Россия, СБУ, Украина, Виктор Медведчук, война, арест, Филипп Киркоров, война России против Украины, телеведущая, певец, Оксана Марченко, Служба безопасности Украины
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