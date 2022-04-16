Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить Медведчука "из подвалов СБУ"

Киркоров потребовал от Украины освободить Медведчука.

"Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни – и жизнь моего старшего друга", – написал Киркоров.

Певец обратился к европейским политикам с требованием "немедленно подключиться и вывести из подвалов СБУ всех людей".

"А теперь, европейские политики, посмотрите, что происходит в Украине. Допускаете ли вы, что условно Эммануэль Макрон бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, закроете телеканал Fox News только за то, что там говорят неприятные вещи про вашу политику? Так почему вы допускаете это в Украине?!" – написал он.

Киркоров акцентировал внимание на том, как стал выглядеть Медведчук.

"Не нужно быть следователем, специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком", – написал он. Пост певец сопроводил хештегом "спасите Виктора".

При этом Киркоров проигнорировал факт военной агрессии России против Украины и не выступил против войны.