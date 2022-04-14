"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить

"Что по пуантам?" – написала Каминская.
В ролике Волочкова советует "курить и пить", а также жалуется на ужасное самочувствие.
"Я, если умру, пожалуйста, похороните меня в пуантах", – попросила балерина.
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"Вот она, Россия в одном лице", – прокомментировала подписчица poluliahalinka3000.
"Деградация полнейшая", – написала alyamedv.
"Скоро всех артистов России ждет такая жизнь, как у Волочковой", – заявил vasya.spears
Каминская также опубликовала собственные снимки в пуантах.
"Будуар императрицы повидал немало на своем веку…. Пуанты, путаны, путаны", – написала она.
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Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.