"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить

"Что по пуантам?" – написала Каминская.

В ролике Волочкова советует "курить и пить", а также жалуется на ужасное самочувствие.

"Я, если умру, пожалуйста, похороните меня в пуантах", – попросила балерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

"Вот она, Россия в одном лице", – прокомментировала подписчица poluliahalinka3000.

"Деградация полнейшая", – написала alyamedv.

"Скоро всех артистов России ждет такая жизнь, как у Волочковой", – заявил vasya.spears

Каминская также опубликовала собственные снимки в пуантах.

"Будуар императрицы повидал немало на своем веку…. Пуанты, путаны, путаны", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)