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14 апреля, 2022
 
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"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить

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Волочкова: Похороните меня в пуантах
Волочкова: Похороните меня в пуантах
Фото: volochkova_art / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 13 апреля в Instagram опубликовала ролик, в котором российская балерина Анастасия Волочкова общается с журналистами возле здания суда в Москве.

"Что по пуантам?" – написала Каминская.

В ролике Волочкова советует "курить и пить", а также жалуется на ужасное самочувствие.

"Я, если умру, пожалуйста, похороните меня в пуантах", – попросила балерина.

"Вот она, Россия в одном лице", – прокомментировала подписчица poluliahalinka3000.

"Деградация полнейшая", – написала alyamedv.

"Скоро всех артистов России ждет такая жизнь, как у Волочковой", – заявил vasya.spears

Каминская также опубликовала собственные снимки в пуантах.

"Будуар императрицы повидал немало на своем веку…. Пуанты, путаны, путаны", – написала она.

Контекст:

Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Теги: Россия, Анастасия Волочкова, Слава Каминская, певица, балерина, ролик
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