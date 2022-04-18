Бульвар Шоубиз
 
18 апреля, 2022
 
Новости

"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
По словам Павлика, сам он не пробует достучаться до российских коллег
По словам Павлика, сам он не пробует достучаться до российских коллег
Фото: viktorpavlik / Instagram

Украинский певец Виктор Павлик 15 апреля в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" признался, что ему писал российский музыкант украинского происхождения Николай Трубач.

"Коля украинец. Ну, он давно переехал в Россию, давно переехал в Москву. И, конечно, писал мне много. Спрашивал: "Как, что, ты здоров ли, все нормально?" Ну, конечно, писал, что очень волнуется "за тебя, за украинцев, за родину" и так далее", – рассказал Павлик.

Певец отметил, что не спрашивал у Трубача, будет ли тот возвращаться в Украину.

"Он сам знает, что ему делать", – подчеркнул Павлик

По словам исполнителя, сам он не пробует достучаться до российских коллег.

"Найти с ними какой-то коннект и сказать: "Ты плохой, ты плохая", я не пытаюсь. Каждому Бог судья. Каждый себе выбирает свое", – сказал Павлик.

Певец признался, что после начала войны ему также писал российский певец Алексей Глызин.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Николай Трубач (Харьковец) родился 11 апреля 1970 года в поселке Пересадовка Николаевской области. В 1990-х годах переехал в Россию. Имеет звание заслуженного артиста Украины. После нападения РФ на Украину он публично не выражал свою позицию относительно войны. 

Павлик после того, как его жена, украинский блогер Екатерина Репяхова и сын Михаил уехали в Израиль, выступает с концертами перед военнослужащими и переселенцами. 

Теги: Россия, Украина, война, украинцы, война России против Украины, Виктор Павлик, Николай Трубач, певец, музыкант
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Елена ПОСКАННАЯ
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Елена ПОСКАННАЯ
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео
  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео
  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России
  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России
  Данилко: Крапивина пишет, что хватит мне бухать? Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию
  Данилко: Крапивина пишет, что хватит мне бухать? Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию
Солистка группы Kazka Зарицкая показала, как вытирает ноги об Путина. Видео
Солистка группы Kazka Зарицкая показала, как вытирает ноги об Путина. Видео
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым
"Надавай оркам по зубам!" Лидер O.Torvald Галич со второй попытки вступил в ВСУ
"Надавай оркам по зубам!" Лидер O.Torvald Галич со второй попытки вступил в ВСУ
"Вы понимаете, что это исторический момент?" Песня Jerry Heil "Москаль некрасівий, геть з України" заняла первое место в трендах YouTube
"Вы понимаете, что это исторический момент?" Песня Jerry Heil "Москаль некрасівий, геть з України" заняла первое место в трендах YouTube
  "Слава Україні". Принц Гарри и его жена Меган на открытии "Игр непокоренных" в Гааге поддержали украинскую команду и поцеловались. Видео
  "Слава Україні". Принц Гарри и его жена Меган на открытии "Игр непокоренных" в Гааге поддержали украинскую команду и поцеловались. Видео
  Никитюк: Я не просто плакала, я молила Бога, чтобы проснуться. Мне до сих пор кажется, что это страшный сон. Но я должна остаться той Лесей и нести позитив
  Никитюк: Я не просто плакала, я молила Бога, чтобы проснуться. Мне до сих пор кажется, что это страшный сон. Но я должна остаться той Лесей и нести позитив
Дмитрий ГОРДОН
Мать Илона Маска снялась в вышиванке от украинского дизайнера. Видео
Мать Илона Маска снялась в вышиванке от украинского дизайнера. Видео
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой
  "Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину
  "Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину
  Никитюк: Украина сейчас сплотилась как никогда. Мы можем грызть друг друга, но никогда не позволим, чтобы нас кто-то грыз
  Никитюк: Украина сейчас сплотилась как никогда. Мы можем грызть друг друга, но никогда не позволим, чтобы нас кто-то грыз
Дмитрий ГОРДОН
  "Мне главное было их отправить, ну а дальше заниматься своими делами". Павлик рассказал, как переживает разлуку с женой и сыном
  "Мне главное было их отправить, ну а дальше заниматься своими делами". Павлик рассказал, как переживает разлуку с женой и сыном
Переехавшая в США актриса Сахно попросила предоставить Украине оружие для противостояния российской агрессии
Переехавшая в США актриса Сахно попросила предоставить Украине оружие для противостояния российской агрессии
Режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде Фуканага спас из-под завалов в Дергачах собаку. Фото
Режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде Фуканага спас из-под завалов в Дергачах собаку. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS