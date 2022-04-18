  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России

"Коля украинец. Ну, он давно переехал в Россию, давно переехал в Москву. И, конечно, писал мне много. Спрашивал: "Как, что, ты здоров ли, все нормально?" Ну, конечно, писал, что очень волнуется "за тебя, за украинцев, за родину" и так далее", – рассказал Павлик.
Певец отметил, что не спрашивал у Трубача, будет ли тот возвращаться в Украину.
"Он сам знает, что ему делать", – подчеркнул Павлик
По словам исполнителя, сам он не пробует достучаться до российских коллег.
"Найти с ними какой-то коннект и сказать: "Ты плохой, ты плохая", я не пытаюсь. Каждому Бог судья. Каждый себе выбирает свое", – сказал Павлик.
Певец признался, что после начала войны ему также писал российский певец Алексей Глызин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Николай Трубач (Харьковец) родился 11 апреля 1970 года в поселке Пересадовка Николаевской области. В 1990-х годах переехал в Россию. Имеет звание заслуженного артиста Украины. После нападения РФ на Украину он публично не выражал свою позицию относительно войны.
Павлик после того, как его жена, украинский блогер Екатерина Репяхова и сын Михаил уехали в Израиль, выступает с концертами перед военнослужащими и переселенцами.