  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России

По словам Павлика, сам он не пробует достучаться до российских коллег Фото: viktorpavlik / Instagram

"Коля украинец. Ну, он давно переехал в Россию, давно переехал в Москву. И, конечно, писал мне много. Спрашивал: "Как, что, ты здоров ли, все нормально?" Ну, конечно, писал, что очень волнуется "за тебя, за украинцев, за родину" и так далее", – рассказал Павлик.

Певец отметил, что не спрашивал у Трубача, будет ли тот возвращаться в Украину.

"Он сам знает, что ему делать", – подчеркнул Павлик

По словам исполнителя, сам он не пробует достучаться до российских коллег.

"Найти с ними какой-то коннект и сказать: "Ты плохой, ты плохая", я не пытаюсь. Каждому Бог судья. Каждый себе выбирает свое", – сказал Павлик.

Певец признался, что после начала войны ему также писал российский певец Алексей Глызин.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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