  Павлик: Когда в мирное время Глызин приезжал в Украину, первое, что говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска"

Павлик: Глызин за этот период раза два мне писал в WhatsApp, типа, как так, разве такое может быть, это же невозможно Фото: viktorpavlik / Instagram

"Глызин за этот период раза два мне писал в WhatsApp, типа, как так, разве такое может быть, это же невозможно. Я говорю: "Леша, ну так есть". Высылал ему много разных фото, видео. Он охал-ахал", – рассказал артист.

По словам Павлика, он считает Глызина хорошим человеком.

"Помню, как в мирное время он приезжал в Украину, и когда выходил из самолета или из поезда, первое, что говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска". Так интересно. Такой у него был лозунг. Кто бы мог подумать, что такое случится", – подытожил артист.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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