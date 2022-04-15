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15 апреля, 2022
 
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Павлик: Когда в мирное время Глызин приезжал в Украину, первое, что говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска"

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Павлик: Глызин за этот период раза два мне писал в WhatsApp, типа, как так, разве такое может быть, это же невозможно
Павлик: Глызин за этот период раза два мне писал в WhatsApp, типа, как так, разве такое может быть, это же невозможно
Фото: viktorpavlik / Instagram

Украинский певец Виктор Павлик 15 апреля в эфире канала "Украина" рассказал, что его друг, российский певец Алексей Глызин после нападения РФ на Украину писал ему несколько раз.

"Глызин за этот период раза два мне писал в WhatsApp, типа, как так, разве такое может быть, это же невозможно. Я говорю: "Леша, ну так есть". Высылал ему много разных фото, видео. Он охал-ахал",  рассказал артист.

По словам Павлика, он считает Глызина хорошим человеком.

"Помню, как в мирное время он приезжал в Украину, и когда выходил из самолета или из  поезда, первое, что говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска". Так интересно. Такой у него был лозунг. Кто бы мог подумать, что такое случится", – подытожил артист. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Глызин родился в городе Мытищи Московской области. После нападения РФ на Украину он замалчивает российскую агрессию. 

Павлик после того, как его жена, украинский блогер Екатерина Репяхова и сын уехали в Израиль, выступает с концертами перед военнослужащими и переселенцами. 

Теги: Степан Бандера, война России против Украины, Виктор Павлик, Алексей Глызин
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