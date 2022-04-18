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18 апреля, 2022
 
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Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео

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Марченко разместила обращение к саудовскому принцу на своем YouTube-канале
Марченко разместила обращение к саудовскому принцу на своем YouTube-канале
Фото: stb.ua

Жена кума президента РФ Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко на своем YouTube-канале 17 апреля разместила видеообращение к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману с просьбой освободить ее супруга.

Марченко записала обращение на английском языке.

"Ваше королевское высочество, женщина, горячо любящая и беспокоящаяся о будущем ее мужа, умоляет вас о помощи! Виктора задержали по исключительно политическим причинам, и его держат в бесчеловечных условиях. Его жизни угрожает смертельная опасность", – заявила она.

Марченко подчеркнула, что Саудовская Аравия и лично принц имеют тесные связи с Великобританией.

"Вы тот, у кого есть власть решать вопрос такого рода в Лондоне. Прошу вас убедить премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы он заставил президента [Украины] Владимира Зеленского обменять моего мужа на двух британских военнопленных, захваченных российскими военными в Мариуполе. Я умоляю вас использовать свою силу и влияние!" – заявила Марченко.

ВИДЕО
Видео: Оксана Марченко / YouTube
Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он был объявлен в розыск, отмечала "Украинская правда".

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины

Марченко опубликовала 13 апреля в YouTube видеообращение к Зеленскому и президенту Турции Раджепу Эрдогану. Она заявила, что Медведчука задержали по личному указанию Зеленского. От президента Украины Марченко потребовала освобождения ее мужа.

Пользователи Facebook поделились сомнениями, что к президентам Украины и Турции обращалась действительно Марченко.

Теги: Виктор Медведчук, Саудовская Аравия, арест, Владимир Зеленский, задержание, телеведущая, Оксана Марченко, Мухаммед ибн Салман, обращение, жена
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