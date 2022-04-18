  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео

Марченко записала обращение на английском языке.

"Ваше королевское высочество, женщина, горячо любящая и беспокоящаяся о будущем ее мужа, умоляет вас о помощи! Виктора задержали по исключительно политическим причинам, и его держат в бесчеловечных условиях. Его жизни угрожает смертельная опасность", – заявила она.

Марченко подчеркнула, что Саудовская Аравия и лично принц имеют тесные связи с Великобританией.

"Вы тот, у кого есть власть решать вопрос такого рода в Лондоне. Прошу вас убедить премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы он заставил президента [Украины] Владимира Зеленского обменять моего мужа на двух британских военнопленных, захваченных российскими военными в Мариуполе. Я умоляю вас использовать свою силу и влияние!" – заявила Марченко.

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