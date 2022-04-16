Суд отправил Медведчука под арест

В суде напомнили, что Медведчук должен был быть под домашним арестом, но 26 февраля правоохранители не обнаружили нардепа дома, а 2 марта объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

18 марта этот же суд заочно назначил Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Теперь, после задержания политика, судья рассмотрел ходатайство следователя Госбюро расследований и оставил эту меру пресечения в силе.

"Сегодня следственный судья Лычаковского районного суда города Львова удовлетворил ходатайство... Государственного бюро расследований, которое согласовано генеральным прокурором, и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении суда.

Защита вправе обжаловать решение суда.