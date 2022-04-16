ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд отправил Медведчука под арест

Медведчука задержали при попытке сбежать из Украины
Медведчука задержали при попытке сбежать из Украины
Фото: EPA

Лычаковский районный суд Львова 16 апреля назначил меру пресечения нардепу, одному из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога, сообщила пресс-служба суда.

В суде напомнили, что Медведчук должен был быть под домашним арестом, но 26 февраля правоохранители не обнаружили нардепа дома, а 2 марта объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

18 марта этот же суд заочно назначил Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Теперь, после задержания политика, судья рассмотрел ходатайство следователя Госбюро расследований и оставил эту меру пресечения в силе.

"Сегодня следственный судья Лычаковского районного суда города Львова удовлетворил ходатайство... Государственного бюро расследований, которое согласовано генеральным прокурором, и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении суда.

Защита вправе обжаловать решение суда.

https://www.facebook.com/LychakivskiyCourt/posts/1897308430465482

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он был объявлен в розыск, отмечала "Украинская правда".

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, политик скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

Президент предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.

Теги: Виктор Медведчук, арест, Государственное бюро расследований, уголовное производство, судья, суд, Офис генпрокурора, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Никитюк – украинским военным: Ребята, возвращайтесь целыми, мне еще замуж надо
  Никитюк – украинским военным: Ребята, возвращайтесь целыми, мне еще замуж надо G
Дмитрий ГОРДОН
  "Война показала, кто нам брат". "Пиккардийская терция" спела "Гей, соколи" в новой интерпретации в знак благодарности полякам. Видео
  "Война показала, кто нам брат". "Пиккардийская терция" спела "Гей, соколи" в новой интерпретации в знак благодарности полякам. Видео
Организаторы отменили выступление "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго под давлением украинской диаспоры
Организаторы отменили выступление "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго под давлением украинской диаспоры
  Никитюк: Ведущей и блогером я была до войны. Сейчас я риэлтор, завскладом, водитель. Я одну профессию сменила на новых 16
  Никитюк: Ведущей и блогером я была до войны. Сейчас я риэлтор, завскладом, водитель. Я одну профессию сменила на новых 16 G
Дмитрий ГОРДОН
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить Медведчука "из подвалов СБУ"
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить Медведчука "из подвалов СБУ"
Принцу Гарри в Гааге волонтеры фонда "Повернись живим" подарили календарь об украинской армии. Фото
Принцу Гарри в Гааге волонтеры фонда "Повернись живим" подарили календарь об украинской армии. Фото
  "Я знал, что он хороший человек, не хитрый". Павлик назвал Зеленского крутым президентом
  "Я знал, что он хороший человек, не хитрый". Павлик назвал Зеленского крутым президентом
  Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему
  Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему
  "Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика
  "Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика
  "Нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей". Ришар записал обращение к Путину
  "Нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей". Ришар записал обращение к Путину
  Павлик: Когда в мирное время Глызин приезжал в Украину, первое, что он говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска"
  Павлик: Когда в мирное время Глызин приезжал в Украину, первое, что он говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска"
"І все буде добре". Группа "Океан Ельзи" на Пасху выступит с благотворительным концертом в Киеве в поддержку украинских детей
"І все буде добре". Группа "Океан Ельзи" на Пасху выступит с благотворительным концертом в Киеве в поддержку украинских детей
Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа
Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа
"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну
"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну
"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука (312851)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (180681)
3
Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают (83125)
4
"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео (67409)
5
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами (61221)
6
"Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко (53384)
7
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу (40245)
8
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука (38103)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS