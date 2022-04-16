Суд отправил Медведчука под арест

В суде напомнили, что Медведчук должен был быть под домашним арестом, но 26 февраля правоохранители не обнаружили нардепа дома, а 2 марта объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.
18 марта этот же суд заочно назначил Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Теперь, после задержания политика, судья рассмотрел ходатайство следователя Госбюро расследований и оставил эту меру пресечения в силе.
"Сегодня следственный судья Лычаковского районного суда города Львова удовлетворил ходатайство... Государственного бюро расследований, которое согласовано генеральным прокурором, и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении суда.
Защита вправе обжаловать решение суда.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".
4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он был объявлен в розыск, отмечала "Украинская правда".
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, политик скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.
Президент предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.