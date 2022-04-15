Гордон: Медведчук устраивал Путину потемкинские деревни, чтобы красть бабки

Об этом журналист заявил в интервью YouTube-каналу "Популярная политика" 13 апреля.
"Насколько говорят, Путин под деятельность Медведчука и пятой колонны, которой руководил Медведчук в Украине, выделил $1 млрд. Из которых, как говорят, Медведчук потратил всего $100 млн, остальное присвоил. Думаю, Путин это знает. Чем отличался Медведчук? Он всегда рассказывал Путину: "Владимир Владимирович, работа идет, все шикарно и отлично, тут вас любят, мы вербуем кучу агентуры, у нас телеканалы, у нас то, у нас это. Все нормально". Когда Путин еще в ранге президента РФ приезжал в Украину, Медведчук ему потемкинские деревни устраивал, все это тоже знают: на пути следования Путина везде были билборды с Путиным, "Россия – Украина, дружба навеки" и так далее. То есть это чистые потемкинские деревни ради одного – ради того, чтобы красть бабки. Он – вор, крыса. Что происходит теперь? Медведчук пойман, он в наручниках. Многие рассуждают: что будет делать Путин, будет он менять Медведчука? Не будет пока. Посмотрит на поведение Медведчука для начала", – рассказал Гордон.
По его мнению, Путин осознает, что мир сейчас смотрит на эту ситуацию и на его реакцию.
"Путин, наверное, уже и не любит Медведчука, потому что тот его обманул, рассказав, какие у Путина прекрасные перспективы у нас дома. А перспектив-то нет никаких. Ненависть сплошная, коллективная ненависть к этому убийце, палачу и фашисту Путину. Думаю, Путин не будет предпринимать никаких усилий для вызволения Медведчука", – добавил Гордон.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах, его подозревают в том числе в госизмене и пособничестве терроризму. Он должен был находиться под домашним арестом до 10 марта 2022 года
21 февраля к его дому прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".
4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следовало, что со 2 марта он объявлен в розыск.
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации.
По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский.
Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.