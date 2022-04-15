Гордон: Медведчук устраивал Путину потемкинские деревни, чтобы красть бабки

Об этом журналист заявил в интервью YouTube-каналу "Популярная политика" 13 апреля.

"Насколько говорят, Путин под деятельность Медведчука и пятой колонны, которой руководил Медведчук в Украине, выделил $1 млрд. Из которых, как говорят, Медведчук потратил всего $100 млн, остальное присвоил. Думаю, Путин это знает. Чем отличался Медведчук? Он всегда рассказывал Путину: "Владимир Владимирович, работа идет, все шикарно и отлично, тут вас любят, мы вербуем кучу агентуры, у нас телеканалы, у нас то, у нас это. Все нормально". Когда Путин еще в ранге президента РФ приезжал в Украину, Медведчук ему потемкинские деревни устраивал, все это тоже знают: на пути следования Путина везде были билборды с Путиным, "Россия – Украина, дружба навеки" и так далее. То есть это чистые потемкинские деревни ради одного – ради того, чтобы красть бабки. Он – вор, крыса. Что происходит теперь? Медведчук пойман, он в наручниках. Многие рассуждают: что будет делать Путин, будет он менять Медведчука? Не будет пока. Посмотрит на поведение Медведчука для начала", – рассказал Гордон.

По его мнению, Путин осознает, что мир сейчас смотрит на эту ситуацию и на его реакцию.

"Путин, наверное, уже и не любит Медведчука, потому что тот его обманул, рассказав, какие у Путина прекрасные перспективы у нас дома. А перспектив-то нет никаких. Ненависть сплошная, коллективная ненависть к этому убийце, палачу и фашисту Путину. Думаю, Путин не будет предпринимать никаких усилий для вызволения Медведчука", – добавил Гордон.

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