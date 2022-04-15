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Для Медведчука прокуратура будет просить арест без альтернативы залога – Венедиктова

Венедиктова: Мы не можем говорить об альтернативе
Венедиктова: Мы не можем говорить об альтернативе
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Прокуратура будет просить суд арестовать народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука без возможности выйти под залог. Об этом 15 апреля заявила в эфире телемарафона генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает УНН.

"Здесь мы не можем говорить об альтернативе. Когда раньше нам говорили адвокаты: "Что вы делаете? Ставите такой залог..." Это было год назад. Теперь я считаю, никаких сомнений, что это должно быть содержание под стражей, и мы будем на этом настаивать – чисто содержание под стражей", – сказала она.

Генпрокурор отметила, что в уголовном производстве о госизмене, в котором фигурирует Медведчук, следствие уже завершено, относительно военных преступлений следствие продолжается.

"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должна измениться мера пресечения. [...] После нахождения господина Медведчука он однозначно должен находиться под стражей и ждать рассмотрения суда. А дальше мы будем смотреть, что будет происходить непосредственно в процессе", – объяснила Венедиктова.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации.

По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский.

Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах, его подозревают в том числе в госизмене и пособничестве терроризму. Он должен был находиться под домашним арестом до 10 марта 2022 года

21 февраля к его дому прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следовало, что со 2 марта он объявлен в розыск.

Теги: Виктор Медведчук, прокуратура, арест, следствие, госизмена, преступление, задержание, суд, Ирина Венедиктова
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