Для Медведчука прокуратура будет просить арест без альтернативы залога – Венедиктова

"Здесь мы не можем говорить об альтернативе. Когда раньше нам говорили адвокаты: "Что вы делаете? Ставите такой залог..." Это было год назад. Теперь я считаю, никаких сомнений, что это должно быть содержание под стражей, и мы будем на этом настаивать – чисто содержание под стражей", – сказала она.

Генпрокурор отметила, что в уголовном производстве о госизмене, в котором фигурирует Медведчук, следствие уже завершено, относительно военных преступлений следствие продолжается.

"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должна измениться мера пресечения. [...] После нахождения господина Медведчука он однозначно должен находиться под стражей и ждать рассмотрения суда. А дальше мы будем смотреть, что будет происходить непосредственно в процессе", – объяснила Венедиктова.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации.

По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский.

Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.