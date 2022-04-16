Жена Медведчука предложила обменять его на двух пленных граждан Великобритании. В МИД РФ ждут ответа от Джонсона

"Из сообщений в СМИ мне стало известно, что Эйден Эйслин и Шон Пиннер, действовавшие в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, сдались в плен вооруженным силам России и "ДНР", – сказала Марченко. – Обращаюсь к родним и близким Эйслина и Пиннера… в ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного… моего мужа Виктора Медведчука".

В МИД России заявили, что ждут реакции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А [глава МИД] Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали", – отметила представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, ее мнение в Telegram цитирует МИД России.