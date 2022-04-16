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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жена Медведчука предложила обменять его на двух пленных граждан Великобритании. В МИД РФ ждут ответа от Джонсона

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Медведчук (на фото) был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сообщал Зеленский
Медведчук (на фото) был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сообщал Зеленский
Фото: EPA

Жена кума президента РФ Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко опубликовала 16 апреля в YouTube видеообращение, в котором призвала обменять задержанного СБУ политика на двух граждан Великобритании, попавших в плен к российским оккупантам.

"Из сообщений в СМИ мне стало известно, что Эйден Эйслин и Шон Пиннер, действовавшие в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, сдались в плен вооруженным силам России и "ДНР", – сказала Марченко. – Обращаюсь к родним и близким Эйслина и Пиннера… в ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного… моего мужа Виктора Медведчука".

В МИД России заявили, что ждут реакции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А [глава МИД] Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали", – отметила представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, ее мнение в Telegram цитирует МИД России.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он был объявлен в розыск, отмечала "Украинская правда".

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Президент предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.

Марченко опубликовала 13 апреля в YouTube видеообращение к Зеленскому и президенту Турции Раджепу Эрдогану. Она заявила, что Медведчука задержали по личному указанию Зеленского. От президента Украины Марченко потребовала освобождения ее мужа.

Теги: Россия, СМИ, Украина, Виктор Медведчук, Великобритания, арест, правительство, Мариуполь, МИД России, пленные, МИД Великобритании, вторжение, Борис Джонсон, ВСУ, война России против Украины, Мария Захарова, задержание, обмен пленными, Оксана Марченко, премьер-министр, Лиз Трасс, нардеп
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