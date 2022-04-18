В Германии расследуют 140 дел о пропаганде войны России против Украины

Большинство случаев связано с использованием символа Z, который российская армия в Украине использует для обозначения своих танков и транспортных средств.
Только в Саксонии-Анхальт с начала российского вторжения в Украину зафиксировано не менее 19 нарушений ст. 140 Уголовного кодекса, которая касается попустительства преступлениям. 17 из них были связано с использованием символа Z.
В Гамбурге также открыто как минимум 17 дел из-за пропаганды и одобрения войны, 16 из них касаются использования символа Z.
В земле Северный Рейн-Вестфалия начато 37 расследований (22 из-за символа Z). Также в этом регионе зафиксировали больше сотни повреждений имущества, связанных с войной.
В то же время в некоторых регионах, например в Баварии, не фиксируют отдельно преступления в поддержку России. Но там уверяют, что принимают меры против подозреваемых в этих преступлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Изначально буква Z в контексте военных действий РФ в Украине означала маркировку техники оккупантов. Техника восточного военного округа РФ была помечена этой буквой, а техника из Крыма – буквой Z в квадрате.
В дальнейшем Z, как и некоторые другие маркировки техники РФ (например V – морская пехота), стала популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ стали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.
После начала полномасштабной войны власти нескольких земель Германии ввели уголовное наказание для тех, кто использует Z как символ поддержки российских военных. 28 марта запрет этого и других символов пропаганды российской войны распространился на всю территорию страны.
9 апреля в Берлине и Бонне состоялись два крупных пророссийских автопробега, сообщает "Немецкая волна". Участники ехали, включив на большую громкость песни на русском языке и размахивая флагами России, а некоторые – флагами СССР, Казахстана и ФРГ. Как минимум на одном автомобиле была буква Z.