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В Германии расследуют 140 дел о пропаганде войны России против Украины

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Буква Z в контексте военных действий РФ в Украине означает маркировку техники оккупантов
Буква Z в контексте военных действий РФ в Украине означает маркировку техники оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С 24 февраля немецкие полиция и прокуратура начали расследовать более 140 дел о поддержке российской войны против Украины. Об этом сообщила группа германских изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Большинство случаев связано с использованием символа Z, который российская армия в Украине использует для обозначения своих танков и транспортных средств. 

Только в Саксонии-Анхальт с начала российского вторжения в Украину зафиксировано не менее 19 нарушений ст. 140 Уголовного кодекса, которая касается попустительства преступлениям. 17 из них были связано с использованием символа Z.

В Гамбурге также открыто как минимум 17 дел из-за пропаганды и одобрения войны, 16 из них касаются использования символа Z.

В земле Северный Рейн-Вестфалия начато 37 расследований (22 из-за символа Z). Также в этом регионе зафиксировали больше сотни повреждений имущества, связанных с войной. 

В то же время в некоторых регионах, например в Баварии, не фиксируют отдельно преступления в поддержку России. Но там уверяют, что принимают меры против подозреваемых в этих преступлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Изначально буква Z в контексте военных действий РФ в Украине означала маркировку техники оккупантов. Техника восточного военного округа РФ была помечена этой буквой, а техника из Крыма – буквой Z в квадрате.

В дальнейшем Z, как и некоторые другие маркировки техники РФ (например V – морская пехота), стала популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ стали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.

После начала полномасштабной войны власти нескольких земель Германии ввели уголовное наказание для тех, кто использует Z как символ поддержки российских военных. 28 марта запрет этого и других символов пропаганды российской войны распространился на всю территорию страны.

9 апреля в Берлине и Бонне состоялись два крупных пророссийских автопробега, сообщает "Немецкая волна". Участники ехали, включив на большую громкость песни на русском языке и размахивая флагами России, а некоторые – флагами СССР, Казахстана и ФРГ. Как минимум на одном автомобиле была буква Z.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, война, война России против Украины, уголовное дело
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