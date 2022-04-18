В Германии расследуют 140 дел о пропаганде войны России против Украины

Большинство случаев связано с использованием символа Z, который российская армия в Украине использует для обозначения своих танков и транспортных средств.

Только в Саксонии-Анхальт с начала российского вторжения в Украину зафиксировано не менее 19 нарушений ст. 140 Уголовного кодекса, которая касается попустительства преступлениям. 17 из них были связано с использованием символа Z.

В Гамбурге также открыто как минимум 17 дел из-за пропаганды и одобрения войны, 16 из них касаются использования символа Z.

В земле Северный Рейн-Вестфалия начато 37 расследований (22 из-за символа Z). Также в этом регионе зафиксировали больше сотни повреждений имущества, связанных с войной.

В то же время в некоторых регионах, например в Баварии, не фиксируют отдельно преступления в поддержку России. Но там уверяют, что принимают меры против подозреваемых в этих преступлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)