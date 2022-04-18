Арестович о готовящейся атаке оккупантов: Это последние солдаты России, которые могут проводить наступление

"Сейчас мы остановили противника. Наступление, которое они предпринимают, – это последние солдаты России. Последние оперативные резервы, которые могут проводить наступление оперативного назначения", – сказал советник руководителя ОПУ.
По словам Арестовича, чтобы Вооруженные силы Украины могли перейти в наступление для освобождения временно оккупированных территорий "нужно не просто оружие, а очень много тяжелого оружия".
"Наступление – это гораздо более сложный способ боевых действий, чем оборона… Если мы пойдем в наступление, россияне будут в обороне. Ситуация перевернется – они будут в лучших условиях обороняться, а мы – наступать в очень сложных условиях", – отметил советник главы ОПУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 апреля потери российских войск достигли 20,3 тыс. личного состава, а также 773 танка, 165 самолетов, 146 вертолетов.
19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.
Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, сообщала украинская разведка 22 марта.
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.