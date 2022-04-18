Арестович о готовящейся атаке оккупантов: Это последние солдаты России, которые могут проводить наступление

РФ привлекает к войне против Украины последние оперативные резервы, которые могут проводить наступление оперативного назначения, отметил Арестович Фото: EPA

"Сейчас мы остановили противника. Наступление, которое они предпринимают, – это последние солдаты России. Последние оперативные резервы, которые могут проводить наступление оперативного назначения", – сказал советник руководителя ОПУ.

По словам Арестовича, чтобы Вооруженные силы Украины могли перейти в наступление для освобождения временно оккупированных территорий "нужно не просто оружие, а очень много тяжелого оружия".

"Наступление – это гораздо более сложный способ боевых действий, чем оборона… Если мы пойдем в наступление, россияне будут в обороне. Ситуация перевернется – они будут в лучших условиях обороняться, а мы – наступать в очень сложных условиях", – отметил советник главы ОПУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)