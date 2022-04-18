ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Атака на Кременную была мощной, россияне брали город три дня. На окраинах продолжаются бои – глава военной администрации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные отошли из Кременной, чтобы перегруппироваться, пояснили в Луганской ОВА
Украинские военные отошли из Кременной, чтобы перегруппироваться, пояснили в Луганской ОВА
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Бои за город Кременная Луганской области, захваченный оккупантами 18 апреля, длились трое суток, Россия применила большое количество бронетехники. Об этом сообщил "Радіо Донбас.Реалії" (проект "Радіо Свобода") глава Кременской военной администрации Александр Дунец.

"Силы у них были значительные. Скажем так, на одно из подразделений, не более взвода, выходило до 43 бронированных объектов: танки, БТР, МТЛБ. Часть была уничтожена, но не вся [техника]. В общей сложности атаки продолжались в течение трех дней", – сказал Дунец.

По его словам, город полностью захвачен, только несколько подразделений держат рубежи для обеспечения перегруппировки войск. Продолжаются тяжелые бои на окраинах.

"Знаю, что россияне расстреливают все автомобили, какие видят. Есть информация, что расстреляли автомобиль, на котором люди пытались эвакуироваться. Информация поступила от мужчины, который был ранен. Теперь ему помочь никто не может. Он на трассе в районе границы двух областей (Луганской и Донецкой)", – сказал Дунец.

О захвате Кременной и обстреле оккупантами гражданской машины, в результате которого четыре человека погибли, один был ранен, сообщил сегодня утром глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что эвакуация из города уже невозможна. Из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного еще можно выехать. 

Позднее Гайдай сообщил, что украинские войска намеренно вышли из Кременной по стратегическим соображениям, видео опубликовано в его Facebook. По словам Гайдая, это было сделано, чтобы перегруппироваться.

"За почти два месяца обороны уже очень сильно все разбито. Сильно пристрелялись орки. Они уже начали даже не идти в атаку, не пытаться делать прорывы, а ровнять все с землей. Наши ребята поняли, что надо немного отойти, перегруппироваться. Ничего слишком критичного в этом нет, "зраду" не надо искать. Просто нет смысла, допустим, стоять на одном месте, всем погибнуть, не нанести существенного урона врагам – никакого героизма тут нет. Поэтому было принято решение отойти, перегруппироваться и дальше воевать", – пояснил чиновник. 

Он также сообщил, что россияне обстреляли не только машину с гражданскими, которые пытались самостоятельно эвакуироваться, но и "скорую", которая пыталась забрать раненого из этой машины. 

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/518836043109127/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что российские войска завершают создание группировки для наступления на восточном направлении.

Власти призывают всех жителей Донецкой и Луганской областей эвакуироваться, чтобы "переждать обострение, уберечь детей и облегчить ВСУ работу по врагу".

Теги: Луганская область, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Кременная
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью "Х...йло"
"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью "Х...йло"
  "Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе". Пономарев, Тополя, Ткач, Хома, Кошевой и Черный спели о победе Украины. Видео
  "Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе". Пономарев, Тополя, Ткач, Хома, Кошевой и Черный спели о победе Украины. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Кричи своему Х...йлу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных!" Мозговая обратилась к Киркорову
"Кричи своему Х...йлу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных!" Мозговая обратилась к Киркорову
  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео
  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео
  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России
  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России
  Данилко: Крапивина пишет, что хватит мне бухать? Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию
  Данилко: Крапивина пишет, что хватит мне бухать? Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию
Солистка группы Kazka Зарицкая показала, как вытирает ноги об Путина. Видео
Солистка группы Kazka Зарицкая показала, как вытирает ноги об Путина. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (64527)
2
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (38545)
3
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (26352)
4
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (23926)
5
"Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину (20534)
6
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой (20086)
7
Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему (17724)
8
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить кума Путина Медведчука "из подвалов СБУ" (17331)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS