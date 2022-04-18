Атака на Кременную была мощной, россияне брали город три дня. На окраинах продолжаются бои – глава военной администрации

"Силы у них были значительные. Скажем так, на одно из подразделений, не более взвода, выходило до 43 бронированных объектов: танки, БТР, МТЛБ. Часть была уничтожена, но не вся [техника]. В общей сложности атаки продолжались в течение трех дней", – сказал Дунец.

По его словам, город полностью захвачен, только несколько подразделений держат рубежи для обеспечения перегруппировки войск. Продолжаются тяжелые бои на окраинах.

"Знаю, что россияне расстреливают все автомобили, какие видят. Есть информация, что расстреляли автомобиль, на котором люди пытались эвакуироваться. Информация поступила от мужчины, который был ранен. Теперь ему помочь никто не может. Он на трассе в районе границы двух областей (Луганской и Донецкой)", – сказал Дунец.

О захвате Кременной и обстреле оккупантами гражданской машины, в результате которого четыре человека погибли, один был ранен, сообщил сегодня утром глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что эвакуация из города уже невозможна. Из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного еще можно выехать.

Позднее Гайдай сообщил, что украинские войска намеренно вышли из Кременной по стратегическим соображениям, видео опубликовано в его Facebook. По словам Гайдая, это было сделано, чтобы перегруппироваться.

"За почти два месяца обороны уже очень сильно все разбито. Сильно пристрелялись орки. Они уже начали даже не идти в атаку, не пытаться делать прорывы, а ровнять все с землей. Наши ребята поняли, что надо немного отойти, перегруппироваться. Ничего слишком критичного в этом нет, "зраду" не надо искать. Просто нет смысла, допустим, стоять на одном месте, всем погибнуть, не нанести существенного урона врагам – никакого героизма тут нет. Поэтому было принято решение отойти, перегруппироваться и дальше воевать", – пояснил чиновник.

Он также сообщил, что россияне обстреляли не только машину с гражданскими, которые пытались самостоятельно эвакуироваться, но и "скорую", которая пыталась забрать раненого из этой машины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)