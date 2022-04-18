Оккупанты взяли под контроль Кременную – Гайдай

"Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна. Из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного людей вывозят", – добавил он.

Гайдай попросил жителей этих городов уехать.

Позже глава ОВА сообщил, что оккупанты обстреляли в Кременной гражданскую машину.

"Предварительно четыре человека погибли, один ранен. Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно", – подчеркнул Гайдай.

Он посоветовал мирным жителям не выходить из укрытий и не пытаться самостоятельно покинуть Кременную.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что российские войска завершают создание группировки для наступления на восточном направлении.