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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты взяли под контроль Кременную – Гайдай

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Гайдай: Из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного людей вывозят
Гайдай: Из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного людей вывозят
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска 18 апреля взяли под контроль Кременную Луганской области. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна. Из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного людей вывозят", – добавил он.

Гайдай попросил жителей этих городов уехать.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/145536104652448

Позже глава ОВА сообщил, что оккупанты обстреляли в Кременной гражданскую машину.

"Предварительно четыре человека погибли, один ранен. Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно", – подчеркнул Гайдай.

Он посоветовал мирным жителям не выходить из укрытий и не пытаться самостоятельно покинуть Кременную.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/145539067985485

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что российские войска завершают создание группировки для наступления на восточном направлении.

Теги: Украина, Луганская область, эвакуация, Сергей Гайдай, война России против Украины, Кременная, российские оккупанты
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