Гайдай: Ночью оккупанты пробились в Кременную, в городе идут бои. Эвакуация невозможна

Гайдай сообщил о боях в Кременной Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

"Ночью враг сумел пробиться в Кременную, однако закрепиться не смог. Бои продолжаются в самом городе", – написал он.

Гайдай отметил, что эвакуация из города сейчас невозможна.