Оккупанты обстреляли Северодонецк и Кременную, один человек ранен – глава ОВА

"Ночью под огнем россиян оказались новые районы Северодонецка. Там уже и разрушать почти нечего – большую часть жилищного фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают. В ночь с 16-го на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице. Еще одна – поодаль. Спасатели выехали на объекты сразу, как только россияне прекратили огонь. Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняются", – написал он.
Также под обстрел попал Новодружеск, был уничтожен дом. Владельца спасатели успели эвакуировать.
"На фронте Луганщины и Донетчины за сутки отбиты 10 атак врага – уничтожены 15 танков, три артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника. Подразделения ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и две крылатые ракеты", – говорится в сообщении.
Гайдай проинформировал, что во время артиллерийского обстрела Кременной был ранен человек.
"17 апреля утром российская армия ударила по Кременной артиллерии. Есть по меньшей мере один раненый. Он уже доставлен в больницу. Он получил телесные повреждения средней тяжести. Убытки в жилом фонде устанавливаются", – написал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.
14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.