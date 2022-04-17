Оккупанты обстреляли Северодонецк и Кременную, один человек ранен – глава ОВА

"Ночью под огнем россиян оказались новые районы Северодонецка. Там уже и разрушать почти нечего – большую часть жилищного фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают. В ночь с 16-го на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице. Еще одна – поодаль. Спасатели выехали на объекты сразу, как только россияне прекратили огонь. Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняются", – написал он.

Также под обстрел попал Новодружеск, был уничтожен дом. Владельца спасатели успели эвакуировать.

"На фронте Луганщины и Донетчины за сутки отбиты 10 атак врага – уничтожены 15 танков, три артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника. Подразделения ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и две крылатые ракеты", – говорится в сообщении.

Гайдай проинформировал, что во время артиллерийского обстрела Кременной был ранен человек.

"17 апреля утром российская армия ударила по Кременной артиллерии. Есть по меньшей мере один раненый. Он уже доставлен в больницу. Он получил телесные повреждения средней тяжести. Убытки в жилом фонде устанавливаются", – написал глава ОВА.

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