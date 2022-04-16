Российские оккупанты обстреляли в Лисичанске нефтеперерабатывающий завод – ОВА

"Еще утром орки ударили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 м², тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", – написал Гайдай.

В то же время оккупанты "продолжают накрывать жилые кварталы Лисичанска", добавил глава Луганской ОВА.

"Оставайтесь в укрытиях!" – отметил Гайдай.

16 апреля Гайдай призвал жителей Луганской области эвакуироваться из-за усиления обстрелов в регионе со стороны российских оккупантов. По его словам, "орки целенаправленно бьют именно по жилому массиву".

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