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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: В Попасной враг не может продвинуться ни на сантиметр

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12 апреля Гайдай сообщил, что в Попасной сложная ситуация с вывозом тел погибших мирных жителей
12 апреля Гайдай сообщил, что в Попасной сложная ситуация с вывозом тел погибших мирных жителей
Фото: Попасная.City / Facebook

Украинские военнослужащие успешно отбивают атаки российских оккупантов в Попасной Луганской области. Об этом 14 апреля в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Позиционные бои в Попасной продолжаются, но враг не может продвинуться ни на сантиметр. Наши защитники отбивают все атаки! Победим!" – написал руководитель ОВА.

Он также выразил благодарность мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву за то, что в городе появилась улица Героев Попасной.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/144487374757321

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 апреля Гайдай сообщил о сложной ситуации в Попасной и Рубежном.

"Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронения производят сами жители во дворах жилых секторов. Из-за обстрелов в определенных районах тела остаются лежать на улицах", – подчеркнул он.

Глава ОВА отметил, что в подконтрольных правительству населенных пунктах области морги переполнены телами погибших гражданских.

Контекст:

Гайдай 11 апреля сообщил, что в Луганской области после многочисленных обстрелов российских захватчиков не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры.

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много. "Битва за Донбасс будет напоминать вам – говорю с сожалением, но это правда – Вторую мировую войну: масштабами, операциями, маневрами, тысячами танков, бронированной техники, артиллерии. Это не будет локальная операция, судя по подготовке России", – отметил министр.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины"Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, Попасная, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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