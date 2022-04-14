Гайдай: В Попасной враг не может продвинуться ни на сантиметр

"Позиционные бои в Попасной продолжаются, но враг не может продвинуться ни на сантиметр. Наши защитники отбивают все атаки! Победим!" – написал руководитель ОВА.
Он также выразил благодарность мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву за то, что в городе появилась улица Героев Попасной.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
12 апреля Гайдай сообщил о сложной ситуации в Попасной и Рубежном.
"Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронения производят сами жители во дворах жилых секторов. Из-за обстрелов в определенных районах тела остаются лежать на улицах", – подчеркнул он.
Глава ОВА отметил, что в подконтрольных правительству населенных пунктах области морги переполнены телами погибших гражданских.
Гайдай 11 апреля сообщил, что в Луганской области после многочисленных обстрелов российских захватчиков не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры.
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много. "Битва за Донбасс будет напоминать вам – говорю с сожалением, но это правда – Вторую мировую войну: масштабами, операциями, маневрами, тысячами танков, бронированной техники, артиллерии. Это не будет локальная операция, судя по подготовке России", – отметил министр.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины. "Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать", – сказал он.