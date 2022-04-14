Гайдай: В Попасной враг не может продвинуться ни на сантиметр

"Позиционные бои в Попасной продолжаются, но враг не может продвинуться ни на сантиметр. Наши защитники отбивают все атаки! Победим!" – написал руководитель ОВА.

Он также выразил благодарность мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву за то, что в городе появилась улица Героев Попасной.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 апреля Гайдай сообщил о сложной ситуации в Попасной и Рубежном.

"Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронения производят сами жители во дворах жилых секторов. Из-за обстрелов в определенных районах тела остаются лежать на улицах", – подчеркнул он.

Глава ОВА отметил, что в подконтрольных правительству населенных пунктах области морги переполнены телами погибших гражданских.